Question métal indien, je ne connais guère qu'Arcelor Mittal, qui fait vivre une partie de la vallée de la Fensch en Moselle. Mais comme W-Fenec Magazine n'a pas vocation à marcher sur les plates-bandes du journal Les Echos, je vais te proposer d'évoquer un autre type de métal indien. Un métal dur, puissant, mais quand même plaisant.



Car oui, je vais te parler d'Afterburner, cinquième album du groupe indien Kryptos (quatuor devenu trio suite au départ du précédent batteur, le groupe ayant enregistré ce disque avec un batteur de session). Au vu de la pochette old school, on pourrait s'attendre à un disque de psycho, mais dès les premières mesures de "Afterburner" ouvrant le 8 titres, on est certain de ne pas se tromper sur la marchandise. Riffs heavy, basse/batterie digne d'un Motörhead en pleine forme et voix gutturales proches des meilleures heures de Judas Priest et de Kreator. Du grand art ! Les influences de Kryptos lorgnent clairement du côté de la NWOBHM (avec une prépondérance pour Iron Maiden) et du speed metal. Le tout n'est évidemment pas incompatible et Kryptos, qui n'est en pas à son coup d'essai (le groupe a été fondé en 1998), se révèle un fin assaisonneur d'une cuisine épicée qui ravira les papilles auditives des amateurs du genre !



En quarante minutes, Afterburner procure la sensation du devoir accompli. Le groupe, qui joue à fond la caisse, va à l'essentiel, sans chichi et ni artifices, et surtout sans rendre l'ensemble indigeste. Le style, comme la production et l'artwork, est à l'ancienne et les morceaux font tous sensation. Du survitaminé "Afterburner" (qui ouvre avec brio le disque) à "The chrimson queen" en passant par le génial "Cold blood" (le groupe aurait-il écouté "Évier métal" de nos Ultra Vomit nationaux ?), le pachydermique "Dead of night" ou le magistral "On the run" qui plaira à tous les fans de Maiden , le constat est le même : le groupe maîtrise son sujet à la perfection, riffant à tout va (en mode rapide ou mid tempo) avec des voix graves et lugubres qui collent parfaitement au style. Et à défaut d'être créatif, Afterburner est un très bel hommage à un style qu'il convient de maîtriser pour le faire sonner efficacement. Ce que Kryptos fait à merveille.

gui de champi