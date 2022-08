Troubles de la mémoire, perte des repères et immersion dans des eaux troubles sans trop d'espoir de remonter à la surface, voilà le résumé de ce que nous propose le duo Korsakov pour son premier album. Un groupe aussi obscur que sa musique car on ne sait pas grand-chose d'eux si ce n'est qu'ils sont Lillois et ont une solide expérience métallique. Cachés sous les initiales A et E, les musiciens se partagent le travail, le premier compose toutes les musiques, le second met sa voix sur les instrumentaux, une voix qui porte des cris, des hurlements et des sons gutturaux plus que des textes. Selon les pistes (de "I" à "VI", là encore peu d'infos), on a des ambiances franchement black metal et d'autres plus éthérées qui peuvent être estampillées "post hard core", perso, c'est vers celles là que je reviens le plus facilement notamment la "III", véritable grand huit émotionnel où les guitares cisaillent une atmosphère épaisse mais pas aussi sombre que sur les titres où les riffs et les coups de butoir sont torrentiels. Sans les passages posés et les deux plages claires ("II" et "IV"), cet opus serait une expérience physique dont on ne sortirait pas indemne, grâce à ces moments, on survit à son écoute et on a même envie de s'y replonger.

Oli