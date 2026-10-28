Originaires de Louisville, dans le Kentucky, les Américains ont fait sensation lors de leur passage en tête d'affiche sur la Warzone du Hellfest 2025 avec leur beatdown hardcore. Autant dire que ce concert, qui fut le meilleur de ma dernière édition du Hellfest, fait de leur passage au Transbordeur de Lyon un incontournable de cette année.

Knocked Loose En première partie, le groupe français Aurore a fourni une prestation intéressante, même si je suis définitivement hermétique aux passages mélodiques des groupes de metalcore. La foule a pu s'échauffer, mais on sentait que les 1 200 coreux présents attendaient la grande messe de Knocked Loose avec impatience.



On peut effectivement parler de grande messe, tant les Américains parviennent à créer une ambiance hors du temps, presque hypnotique, avec une scénographie lumineuse à la fois sobre et parfaitement en harmonie avec leur set. La musique semble ne jamais s'arrêter : des backtracks servent de fil conducteur et maintiennent leur auditoire dans une folie frôlant l'hallucination collective. Les fans étaient là en nombre, ponctuant chaque beatdown à la milliseconde, hurlant les paroles en chœur et fonçant sans peur dans le flot incessant de circle pits et autres joyeusetés brutales qui font des concerts de HxC des moments de pure violence cathartique. Leur dernier album est majoritairement présent lors de ce set, et ce pour notre plus grand plaisir. N'oublions pas que You won't go before you're supposed to a enchanté la critique. Nombre de chroniqueurs de la scène metal l'ont nommé album de l'année 2024. Le public, lui aussi, a largement plébiscité ce dernier opus, à en croire les multiples rééditions en CD et vinyle. Leur dernier single, "Hive mind", était également de la partie. Le Transbordeur a été retourné et s'est rempli d'un climat tropical durant ce concert trop court (1 heure). Cela dit, c'est une durée classique dans l'univers HxC. Les Américains ont réellement redonné un souffle de fraîcheur à la scène avec leur style si singulier, nourri de nombreux breaks. Le concert a été maîtrisé de bout en bout, avec un Brian Garris en grande forme, grâce à sa voix si particulière, et un Isaac Hale qui, entre deux riffs, ne cesse de réclamer encore et encore des circle pits. Un grand concert, et un groupe que l'on ira revoir, car on en ressort toujours avec un goût d'encore dans les oreilles.

Merci à Léa de Grand Bonheur, au Transbordeur, ainsi qu'à son équipe de nous avoir accueillis pour ce moment magique.

Photo : Nolive