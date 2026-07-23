Fin février, l'Amarok Metal Fest a fêté avec succès ses 10 ans à Gétigné (85) puisque le samedi a fait sold out avec 800 participants et le vendredi quasiment complet. Il faut dire que la prog était alléchante: Akiavel, Klone, Black Bile, Houle... Retour en images et en sensations sur ce fabuleux week-end où le gigantesque esprit du loup s'est emparé de nous.

Amarok Metal Fest Houle L'espace du festival est accueillant et agréable. Des espaces extérieurs abrités avec de grandes tablées et des bancs permettent de se restaurer sans patienter et de profiter du soleil qui était également de la partie. Les bénévoles se sont également démenés pour proposer une restauration de qualité et gourmande : chapeau bas, car j'imagine la logistique et le travail que cela a nécessité. Un grand bar, des toilettes toujours propres, une salle dédiée aux merch artistes et du festival, des exposants, un tatoueur : l'Amarok soigne ses festivaliers ! Et enfin, une salle à taille humaine avec une grande scène permettant aux artistes de se produire dans le confort.



Amarok Metal Fest Owls Le vendredi a débuté avec The Great Procession, groupe de post-metal nantais créé en 2022 qui m'a fait une forte impression. Transportée par la voix du chanteur, chaude et rocailleuse, écorchée même, mais qui peut se faire légère par son chant clair puis lourd et puissant, criant de désespoir, je me suis laissée emmener par des chemins escarpés dans les moments massifs et lourds avant de profiter d'instants aériens qui me laissaient respirer et m'apaisaient. Alta Rossa a ensuite déboulé pour nous proposer un set violent et saturé de basse, d'une lourdeur assez déroutante. Mais, je ne sais pourquoi, alors que j'adore les basses, la saturation était si violente, que mes oreilles bourdonnaient, mon corps vibrait de manière très désagréable. J'ai changé, en vain, plusieurs fois de place dans la salle. Puis, agacée, j'ai fini par sortir en me demandant pourquoi mon corps refusait ce groupe que mon intellect voulait découvrir.



Nous avons ensuite retrouvé le jeune groupe Vestige dont nous avons déjà réalisé la chronique et l'interview. Leur succès prend de l'ampleur car le public s'est amassé et l'accueil qui leur a été réservé était très chaleureux. Très vite, la foule a été transportée par ce metal atmosphérique shoegaze alternant des moments ambiants et mélodiques portés par la voix claire et subtile du chanteur et des instants violents et torturés soulignés par des riffs acérées et tranchants. Black Bile m'a insufflé des moments éblouissants de légèreté, de poésie. J'avais l'impression que mon âme volait, hypnotisée et guidée par la voix éthérée de la chanteuse qui est magnifique. Une impression de douceur trompeuse remise en cause par des moments plus lourds, plus massifs qui m'enveloppaient totalement avant que, parfois, un cri déchirant ne me fasse exploser en des milliers de particules qui se recomposaient lentement, ramenée à moi par cette voix envoûtante, bienveillante. Une grande claque ce set ! Klone a poursuivi le voyage atmosphérique scandé par des riffs d'une grande douceur sachant se faire plus puissants pour nous emporter plus loin encore dans un voyage sans fin, la batterie balisant le chemin, le martelant parfois. Et toujours accompagné par ce chant enivrant, captivant, d'une grande douceur dont la merveilleuse tessiture donne toute son âme à Klone.



Amarok Metal Fest Vestige Nous avons débuté le samedi par Malkavian qui nous a balancé son thrash énergique et incisif, allié à la lourdeur du death et des passages plus groovy. Amarok Metal Fest Le tout porté par un bon vieux growl bien rauque et assumé qui nous a fait redescendre sur terre vitesse grand V ! Le death/groove metal de Ashed Winter, mâtiné de mélodies exotiques, tribales, porté par le growl impressionnant de Marie, habité d'une fureur noire a terminé de nous déboîter les cervicales ! Quelle rage ! Quelle puissance ! À revoir. Conjuguant black et death metal depuis 26 ans maintenant, Bliss of Flesh nous a délivré un show à la hauteur des attentes du public. Costumes et scénographie du genre, rythme dévastateur, riffs acérés, growl puissant et aussi rocailleux qu'un ruisseau de montagne au printemps, thème démoniaque, tout était réuni pour nous atomiser en 50 minutes de concert. De retour d'une tournée avec Kanonenfieber, le jeune groupe Houle, qui a le vent en poupe, a pris le relais. Des costumes, une scénographie soignée, nous sommes transportés dans l'univers des travailleurs de la mer et des tragédies inévitables qui ponctuent leur vie et celle de leur famille qui vive dans l'angoisse du malheur annoncé. Dans un black metal mélodique percutant, acéré comme des dents de requins, les vagues de douceur qui ponctuent les morceaux, se transforment vite et inévitablement en des rouleaux dévastateurs. Adsagona, la chanteuse, nous propose un growl maîtrisé et puissant qui, parfois, nous chuchote, en français, les misères de la mer.



Aurélie, chanteuse d'Akiavel, a fait son entrée sur scène sous les vivats du public. Elle a ouvert la bouche, son chant s'est élevé avec une puissance phénoménale ! Sans conteste, la patronne de la soirée, c'est elle ! Le growl est parfaitement maîtrisé et laisse transparaître tout un panel d'émotions qui nous malmènent pour notre plus grand bonheur ! Akiavel joue un death metal qui déboîte ponctué de passages mélodiques sublimes qui nous laissent respirer et accentuent la brutalité de leur death. Un très très bon concert qui nous a transporté ! Pour conclure en beauté cette 10e édition de l'Amarok Metal Fest, nous accueillons les allemands de Der Weg einer Freiheit et leur black metal très mélodique, mais très intense. La voix du chanteur semble se fondre dans les riffs de guitare et le martèlement de la batterie. Cela créée une unité de sons que je trouve bouleversante.

Un grand merci à l'Amarok Metal Fest et en particulier à Evaell pour notre accréditation et son accueil chaleureux ! Au plaisir de te revoir au Quai M, magnifique salle que tu vas bientôt découvrir. Et bien sûr, merci, merci aux bénévoles pour le travail accompli, leurs sourires et leur bonne humeur : un festival ne peut se réaliser sans vous !

Photos : Nolive