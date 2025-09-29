Un peu plus de deux ans après une soirée triomphale, Klone revient au Black Lab dans le cadre de sa tournée pour promouvoir et faire vivre en live les émotions de The unseen. C'est vendredi soir, il faut quitter le boulot et enquiller une petite heure de route, mais je file pour rater le moins possible la soirée...

Et j'arrive juste à temps pour le premier morceau de The Old Dead Tree ("Unpredictable", le premier titre phare du nouvel album)... Les Parisiens viennent présenter Second thoughts aux Nordistes, et si j'étais un peu réticent étant donné que j'apprécie moyennement les touches gothiques qu'on retrouve dans certains de leurs titres, j'ai plutôt été agréablement surpris par le concert. On y trouve peu de traces de goth au final car le groupe offre davantage un metal progressif et alternatif. Leur nouveau set est encore en rodage, Manuel ne connaît pas encore la setlist par cœur, mais l'ambiance est assez détendue, le public ne lui en tient pas rigueur... Pour la première fois en live, ils jouent "The worst is yet to come" et un invité mystère vient assurer quelques parties lourdes au chant. Était-ce Ludo de SUP ou T.C de Regarde Les Hommes Tomber ? Je n'ai pas eu l'info, mais je pense que si c'était l'un des deux, il ne serait pas resté caché... C'est avec un autre nouveau titre mis en avant ("The lightest straw") qu'ils quittent la scène laissant un plutôt bon souvenir, mais il faut bien l'avouer, un peu flou car mon esprit a été plus que chamboulé par les minutes suivantes...



Klone Quoi qu'ils proposent, j'adore Klone, je n'y peux rien ! Ok, ce serait peut-être un peu trop demandé, mais j'aurais aimé qu'ils jouent l'intégralité du dernier album ! Ou presque... Parce que si le début du show ("The unseen", "Magnetic", "After the sun") nous plonge dans leur univers avec force puis délicatesse, ils reviennent ensuite sur des compositions plus anciennes. Je serais peut-être le premier à râler s'ils enlevaient "Bystander", "Immersion", "Yonder" ou "Nebulous", mais ils auraient pu laisser davantage de place aux petits nouveaux. Car les frissons procurés par les trois premiers titres en appelaient d'autres ... mais les lignes mélodiques de "After the sun" ou de "Slow down", les effets de "Desire line" ou le calme de "Spring", ce sera pour une autre fois... Pendant près d'une heure, un écran diffuse quelques images connues (celles de clips) ou font tomber de la neige, admirer la mer ou jouent avec un kaléidoscope. Subjugué, le public déconnecte un peu en battant quelques mesures de ses mains, unissant ses émotions à celles du groupe, concentré et souriant. On est là encore en début de tournée et quelques petits réglages sont nécessaires, Aldrick qui oublie de désactiver sa pédale de disto avant le début de "Meanwhile" ne dira pas le contraire... Sans trop de blabla, on reste immergé dans leur univers et que le moment a semblé court quand les Poitevins quittent déjà la scène. L'orage gronde, les Lillois aussi, on en veut forcément plus ! On est servi avec l'énorme "Yonder" suivi de l'indéboulonnable "Nebulous", le Black Lab, quasi complet ce soir, est aux anges, même s'il sait que le rêve va prendre fin... Sous le tonnerre d'applaudissements et de cris, le groupe semble touché par l'accueil qu'ils ont reçu. Alors, oui, j'adore et je suis dithyrambique, mais c'est tellement mérité.

Merci à Guillaume et aux Klone, merci aussi à l'équipe du Black Lab.

Photos : Oli