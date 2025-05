Alors que sort un nouvel album lumineux, Yann (chanteur) et Guillaume (guitariste, principal compositeur) évoquent sans détour les conditions de création de The unseen, la direction prise par leur musique, mais également les concerts à venir dans quelques semaines et l'avenir de Klone.

Klone Nouveau tourneur, fin de contrat avec un label, des couches à changer pour certains, est-ce que c'était le meilleur moment pour sortir cet album ? Il arrive relativement vite après le précédent...

Yann : Je ne sais pas, le temps nous le dira... Pour certains, ça sera trop tôt, pour d'autres trop tard... En tous cas de notre côté, on a senti que c'était le bon moment. C'est vrai que les choses se sont enchainées assez rapidement entre Meanwhile et The unseen. Le fait est qu'on avait déjà des morceaux bien avancés qui étaient en gestation. On avait donc de quoi travailler et on ne partait pas d'une page blanche, ce qui nous a fait gagner du temps. L'idée était aussi de mettre un terme au contrat qui nous liait à Pelagic Records.



Il y a donc cette histoire de contrat, Pelagic n'aurait pas préféré avoir un album davantage travaillé qu'un disque fait presque dans l'urgence ?

Y : On peut toujours passer plus de temps à travailler et peaufiner un album. Mais au bout d'un moment il faut une deadline et sortir le disque, sinon tu ne t'en sors plus. Je n'ai pas l'impression que le travail ait été bâclé sur cet album, au contraire. Le processus a été plus rapide car nous avions déjà les compositions. Je parle ici des thèmes guitares que Guillaume a apportés et les structures plus ou moins figées et que nous avons fixées par la suite. Après, nous avons travaillé comme à notre habitude sur les parties batteries, les lignes de basses, les samples, les paroles, etc... C'est du temps et de l'énergie, et comme sur chaque album, on ne s'est pas ménagé pour aboutir cet album.



Ça s'est mal terminé avec Pelagic, ils vont faire un peu de promo pour l'album quand même ?

Guillaume : Un label gagne de l'argent en vendant des disques, donc ils font forcément de la promo pour pouvoir en vendre et avoir un retour sur leur investissement.



Les compositions sont parfois issues de vieilles idées, qu'est-ce qui fait que l'album est, au final, aussi homogène ?

Y : Guillaume est à l'origine de toutes les compositions de The unseen. On retrouve indéniablement son style et sa patte. Dans notre processus de travail, j'apporte ensuite mes lignes de voix et les paroles. On fonctionne comme ça depuis pas mal d'année maintenant, et on sait quand un morceau se tient ou non, et quand il trouve sa place dans un ensemble.



Le fait de dévoiler sa conception est assez honnête, vous n'avez pas peur qu'on pense que The unseen est un album de pistes écartées par le passé et donc moins bon qu'un "nouvel" album de Klone ?

Y : On ne s'est pas posé la question à vrai dire, car pour nous les morceaux valaient la peine d'être défendus. En réécoutant les maquettes que Guillaume avait composées quelques années auparavant, ça nous a apparu comme une évidence. On avait un regard plus détaché et peut-être plus objectif. On a senti qu'ils avaient logiquement leurs places dans notre discographie. Après, il y aura toujours des gens pour voir la chose différemment. Mais si tu commences à trop t'en soucier et que tu vas à l'encontre de ce que tu estimes être bon et juste, tu ne t'en sors pas.



Dans l'ensemble, les titres sont plus "posés", c'est un choix délibéré ?

G : Je pense que ça doit faire plus de 10 ans qu'on fait de la musique plus posée, et il n'y a personne derrière nous pour nous dicter ce qu'on doit faire, on peut donc dire que c'est un choix oui.



Si on a un Klone assagi, c'est à cause de votre âge de plus en plus avancé ?

Y : C'est peut-être ça. On évolue tous quoiqu'il en soit. Des nouvelles envies naissent, d'autres meurent. Que ce soit dans la musique ou ailleurs. La paternité joue, je pense, un rôle déterminant dans la manière d'évoluer et d'appréhender le monde. Alors, c'est vrai que la musique de Klone s'est assagie avec le temps. Mais cette évolution s'est faite naturellement et aujourd'hui on assume pleinement notre côté plus atmosphérique et moins bourrin.



Le saxo arrive à la fin de la composition et donc vous lui prévoyiez une place ou c'est le chant qui se place en dernier ?

Y : Ça dépend. Par exemple, pour le morceau "Interlaced", Matthieu a composé son solo de saxo avant les voix. Il a occupé toute la seconde partie du morceau. J'ai alors imaginé une sorte de question-réponse entre le saxo et la voix, en laissant beaucoup de place pour que chacun puisse s'exprimer et servir le morceau. On a donc édité le saxo pour que je puisse intégrer mes lignes de voix. Au final, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. Mais il arrive aussi que Matthieu enregistre ses parties sax après les voix. Il n'y a donc pas vraiment d'ordre établi.



Le chant clair est sublime, c'est un élément qui capte l'attention et nous immerge vraiment dans les compos, on pourrait imaginer des titres plus anciens, où le chant est plus lourd, être retravaillés ?

Y : Je ne sais pas si ça serait vraiment pertinent... Les morceaux sont comme ils sont et représentent leur époque et ce que nous étions au moment T. On est plutôt tourné vers l'avenir et on a hâte de jouer les nouveaux morceaux en live.



Sur les concerts, vous allez garder des morceaux un peu bourrins ou davantage vous tourner vers un truc un peu atmosphérique qui nous ferait faire un grand voyage du début à la fin ?

Y : Aujourd'hui, on est plus en adéquation avec des titres plus atmosphériques. Pour le moment, notre setlist live comporte des morceaux qui vont de Here comes the sun à The unseen. Ce qui nous laisse un large choix. Et ce côté plus atmosphérique nous permet d'accentuer les reliefs et de mettre davantage en valeur les parties lourdes et puissantes. On a moins l'impression de jouer pied au plancher, mais plutôt la sensation d'accentuer les nuances.



Une fois de plus la pochette est incroyable, vous pouvez nous raconter son histoire ?

Y : La recherche d'une pochette d'album intervient assez tôt dans notre processus de travail. Une fois que nous avons composé les chansons et le titre de l'album, nous recherchons sur Internet des visuels qui correspondent à nos attentes. Nous choisissons plusieurs images/photos/dessins et faisons une sorte de sélection. Ensuite, nous contactons le concepteur. Pour The unseen, nous sommes tombés sur ce visuel qui correspondait parfaitement au titre de l'album et à ce que la musique nous évoquait. Nous nous sommes rapprochés de la personne qui en était à l'origine. Elle nous a dit qu'elle l'avait conçu à partir d'une IA et qu'elle ne souhaitait pas qu'on la crédite.



La suite de l'histoire, ça devrait être des concerts, ce sera pour quand ?

Y : Depuis quelques mois, nous travaillons avec Base Production pour le booking. Les choses se mettent tranquillement en place, et une série de concerts pour 2025 sera annoncée très bientôt. Nous sillonnerons évidemment la France, mais aussi l'étranger. Des nouvelles très prochainement donc.



Vous avez déjà joué avec pas mal de monde, il y a un groupe avec lequel vous n'avez pas encore partagé de scène et pour lequel vous sauteriez dans le van direct ?

Y : Ça serait fun de jouer avec Alice in Chains, Pearl Jam ou Steven Wilson.



Vous n'êtes plus liés à Kscope, vous ont-ils proposé une prolongation ? Vous avez dénoncé quelques abus dans les contrats, mais c'est aussi vous qui les signez...

G : Nous ne sommes plus liés à Kscope car on avait signé un deal pour 2 albums avec eux, et au final on a même fait un album live en plus. Ils ne peuvent pas proposer une prolongation étant donné qu'ils savaient bien qu'on devait sortir un autre album pour Pelagic, c'était le deal... Mais je sais qu'ils sont ouverts à ce qu'on rebosse avec eux. On n'a pas dénoncé d'abus dans le contrat, mais la relation et la façon de faire du mec qui gère ce label...



Revenir au point de départ avec Klonosphère en label, c'est ce qui se dessine ?

G : Pour l'instant rien ne se dessine, on sort notre nouvel album The unseen, on assure la promotion de celui-ci, on va aussi faire des dates de concerts dès mars 2025 un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Je vis le moment présent et on prendra ce genre de décision quand ça sera le moment de le faire et on prendra alors le temps d'étudier les opportunités qui s'offrent à nous...

Merci à Yann et Guillaume ainsi qu'aux autre Klone !

Photo : Oli