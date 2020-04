Shuffle (novembre 2019, Dunkerque) Un jeudi soir de la mi-novembre à Dunkerque, qui va sortir voir un concert ? Sur le papier, c'est pas gagné mais, comme moi, certains se sont bougés et ce sont des 4 Ecluses très bien garnies qui permettent aux Kill Me This Monday de fêter la sortie de leur nouvel album. À l'heure où ils montent sur scène, je suis encore à 40 bornes de là à attendre mon moyen de locomotion, fatalement j'arrive après la bataille, le temps de faire quelques bises et Shuffle attaque déjà son set.

Et comme pour leurs albums, les Shuffle me laissent quelque peu indécis. Quand ils jouent sur le registre "cool / alternatif", je suis complètement dans le délire et le début de concert qui enchaîne "Spoil the ground" et "Checkmate fool" me ravit, les Sarthois n'hésitent pas à étirer les riffs pour créer une véritable atmosphère et donner de l'épaisseur à leurs compositions. À l'opposé, quand ça passe en mode néo-métal avec du slap et un groove plus appuyé, ça casse un peu le truc, ça monte en puissance côté ampli mais pas forcément côté émotions, le set s'achève avec cette débauche d'énergie (les gars finissant en partie dans le public) et donc cette impression mitigée. Comme si le groupe évoluait en cours de show et que le papillon se transformait en chenille.



Klone (novembre 2019, Dunkerque) Du Tool passe dans les enceintes, c'est souvent le signe que Klone est prêt à monter sur scène... On est presque dans le noir, le superbe artwork du nouvel album, Le grand voyage, s'affiche sur la toile tendue derrière le batteur et il commence à tournoyer lentement, si l'image est belle, son animation est bluffante. Comme c'est avec "Yonder" que le concert démarre, on a également le droit à une séquence vidéo extraite du court métrage, ces pas montés en boucle ont un grand pouvoir immersif, il ne faut donc que quelques secondes aux Poitevins pour nous embarquer dans leur monde. Et pour ceux qui seraient déçus de leur abandon progressif du métal, la version live de "The great oblivion" couplée à "Rocket smoke" devrait leur faire revoir leur avis tant ces morceaux procurent des frissons. Perso, j'adore. Tous les titres ne bénéficient pas de vidéo et si Klone ne va pas devenir Pink Floyd, je pense que donner des couleurs à chaque titre en leur ajoutant des photos, des animations ou des clips ne pourrait que renforcer la qualité de leurs concerts où tout est déjà formidablement soigné, notamment le son d'une pureté éclatante. La setlist équilibre les morceaux issus des trois derniers opus sans sur-représenter le dernier et en réussissant à les mélanger tous sans heurt. On sent le groupe touché par les réactions de plaisir non dissimulées du public qui vibre à l'unisson. Et alors qu'un trio fantastique ("Immersion", "Nebulous" et "Silver gate") semble avoir mis fin au concert, les applaudissements ramènent le groupe sur scène avec des guitares acoustiques pour nous offrir un "Grim dance" unplugged en rappel. Osé de mêler ainsi les sonorités mais ça marche, encore une fois, la limpidité de l'ensemble fait qu'on valide sans réserve. La seule petite déception, c'est que ce rappel était prévu, Dunkerque est un public comme un autre finalement ! Pour finir en beauté, c'est Björk et son "Army of me" qui sont conviés à la fête, les Shuffle organisent un slam contest, les corps s'échauffent un peu plus mais les esprits restent sur orbite.



Setlist Shuffle :

Spoil the ground / Checkmate fool / Faded chalk lines / Behind ur screen / Wintertide / VirtualHero / Paranoia of the soul / Crazy



Setlist Klone :

Yonder / The great oblivion / Rocket smoke / Breach / Into the void / Sealed / Give up the rest / Immersion / Nebulous / Silver gate /// Grim dance (unplugged) / Army of me

Merci à Pat et toute la Klonosphère, merci aux Klone et aux 4 Ecluses, bisou au bison Tom ainsi qu'à Fab !

Oli