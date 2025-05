Après Keystone (2017), Klogr a eu le temps de faire plusieurs tournées mais le COVID est venu tout foutre en l'air et le groupe a même failli disparaître. Avec une presque nouvelle équipe (Filo le batteur d'origine a fait son retour en plus des arrivées de Pivo à la basse et Crivez à la guitare), Rusty a bossé pour finaliser des compos plus ou moins anciennes et sortir ce Fractured realities dont l'artwork ultra soigné est signé Charli Aldrighi (qui a aussi bossé pour MetallicA ou Foo Fighters). Ce nouvel album est meilleur que le précédent avec des titres qui ont davantage de relief, même si on retrouve quelques passages tombant dans la facilité ("Face the unknown"), on a un bel ensemble qui oscille entre power rock (avec la mise en avant des mélodies) et metal propre sur lui (les distos, les rythmiques). Comme les aspects prog ont disparu, les titres sont davantage calibrés et on peine à en sortir suffisamment du lot pour donner envie de retourner assez vite sur l'opus.



À noter que le combo a livré une vidéo pour chacun des dix morceaux, des clips qui sont liés par une héroïne tourmentée et le groupe qui joue devant un écran géant.

Oli

Publié dans le Mag #64