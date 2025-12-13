15 ans après leur précédent passage sur Londres, Kittie revient taquiner la capitale anglaise. Avec une première partie qui s'annonce excellente, en la personne de Holy Wars, les canadiennes en sont prêt à découdre.

Holy Wars 15 ans, c'est long, surtout après un nouvel album livré il y a presque un an. Alors évidemment, ça joue à guichets fermés. En même temps, Le Dome n'est pas non plus une très grosse salle, alors il y avait peut-être moyen de faire plus d'heureux sur cette date anglaise, en marge du Download Festival où le groupe joue la veille. Cette date à Londres, c'est aussi une date spéciale pour la bassiste Ivy Jenkins, puisque c'est son anniversaire. Les portes ouvrent officiellement à 18h, mais bizarrement rien ne bouge avant 19h30, le temps qu'une longue queue sinueuse fasse le tour du bâtiment. C'est l'occasion ratée de cette date, Kittie et Holy Wars, pas un groupe de plus, pas de groupe du coin, et c'est bien dommage, alors qu'il y avait largement de quoi caser un autre groupe en première partie.



Kittie @ The Dome, London, June 2025 Après avoir attendu avec trépidation dehors, en attendant finalement l'ouverture des portes, c'est un public étonnamment varié qui se presse doucement devant la scène, des fans de longue date, mais aussi une très forte proportion de nouveaux fans, preuve que le public du groupe n'a pas vieilli avec lui, mais c'est renouvelé et que le groupe a su s'adapter, chose que certains groupes qui ont initialement percés dans les années 2000 n'arrive pas à faire. Finalement, Holy Wars débarque sur scène et assène des décibels bienvenus, une découverte récente qui confirme en live tout le bien que l'on pensait d'eux. À deux doigts de voler la vedette, surtout par leur énergie immense sur scène et leur endurance, c'est une première partie appropriée qui décape et assène sans limite une mixture sonore dense et infatigable. Et c'est sans prendre en compte le fait de voir la chanteuse Kat sauter dans le pit pour la dernière chanson, un pit ravi bien entendu : chapeau ! C'est frais, c'est intense, ça joue carré, ça tient la route. Un groupe avec un certain potentiel, qu'il va falloir garder à l'œil.



Quoi de mieux pour Kittie que d'ouvrir avec le titre éponyme de leur dernier album? "Fire" rentre dans le vif du sujet et donne le ton. N'oublions pas que Kittie, c'est quand même depuis les années, et malgré les drames et remaniement de personnel, sept albums studios, donc avec une certaine archive dans laquelle piocher des titres percutants, comme "I've failed you" et la déferlante "Cut throat". Les titres s'enchaînent vite et se suivent comme une mécanique bien rodée, ça tire à tout va. En tout et pour tout, le groupe arrive à enquiller 21 titres. Le quatuor est de manière évidente ravi d'être sur scène à jouer ensemble, avec une certaine symbiose, même si l'on sent une certaine retenue parfois. Ce dernier album, Fire, tient largement la route en live, avec "Eyes wide open", le très légèrement pop "We are shadows" qui sonne beaucoup plus lourd en live, l'anthologique "One foot in the grave", et le délicieusement décapant "Vultures". Le groupe passe aussi par quelques titres phares de leur début, avec "Charlotte", "Brackish" et "Spit", des morceaux qui sonnent maintenant parfois un peu vieillot, au vu des compositions un peu plus matures des albums suivants et des différentes directions musicales explorées depuis. Un concert bien tassé, rondement mené, où Morgan prend plaisir à communiquer avec le public pendant que Ivy et Tara s'active sciemment sur leurs côtés de scène respectifs. C'est 90 minutes qui passent largement trop vite, on en redemande, et surtout on espère que cette date ne sera pas suivie d'une autre attente intenable de 15 ans.

Merci à Walter et à Kittie !

Photo : Pooly