Khôra se définit comme un groupe de "progressive symphonic black metal". Tout un programme !



En 2012, Ole (ex-Autokrator) a lancé Khôra en tant que projet individuel. Après avoir enregistré une démo en 2016, des membres ont été recrutés à temps plein. Vasilis Kranos (Savaoth) au chant et Lars E. Måløy (Dødheimsgard) à la basse. Le premier album Timaeus est sorti en 2020 avec des membres invités de groupes tels que Moonsorrow, ... And Oceans, Amiensus et d'autres. Avant de commencer à travailler sur cet album, Ananke, Vasilis et Lars ont été remplacés par Frédéric (Orakle) et Göran (ex-Setherial, Svartghast), et un nouvel orchestrateur nommé Kjetil (Profane Burial, Haimad) les a rejoints, tous prêts à mettre leur talent musical au service de ce nouvel album terminé en 2024 et incluant d'autres artistes invités bien connus de la scène metal, à savoir : Rune 'Blasphemer' Eriksen (ex-Mayhem), Kristian Niemann (ex-Therion), Wolfgang Rothbauer (live Belphegor), André 'Cosmocrator' Søgnen (The Wretched End) et bien d'autres encore.



Voilà pour la présentation. Mais du coup, cela donne quoi à l'écoute ? Et bien, vous n'allez pas être déçus car on retrouve dans Ananke une richesse d'inspirations musicales mariées avec goût et subtilité. C'est du plus bel effet. On alterne entre violence noire et légèreté envoûtante tout au long de l'album. Dès "Emporyrial spindle", Khôra pose le cadre et annonce que l'expérience sonore va être riche et complexe. Un chant scream ultra noir, déchirant, coupé avec des petits passages en voix clair qui t'arrive comme une punchline d'un film d'action US. Un début musical très classique pour du BM, qui devient hypnotique, coupé par de brefs riffs assassins. Cela colle parfaitement avec le thème de l'album, de l'"Ananké" (la fatalité, un destin inévitable dans la mythologie grecque) puisqu'on retrouve dans la complexité musicale de Khôra toute la complexité philosophique qui enveloppe cette idée.

Nolive

Publié dans le Mag #66