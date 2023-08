Lancé il y a plus de 20 ans dans une veine très death, Ketha a connu quelques changements de line-up, un split et a refait surface en 2022 sous l'impulsion de Maciej Janas (aka Mr Trip) qui chante, joue de la guitare, gère les claviers et produit ce nouvel album au titre écrit en symboles : Wendigo. Un nom venu des mythes nord-américains qui évoque une entité malfaisante, mi-homme mi-bête, cannibale et surgissant des forêts froides. Assez éloigné du death de ses origines, le chant colle assez bien à cette image, assez animal, il se fond dans une ambiance plutôt lugubre où les riffs sont triturés pour ajouter du malaise. Pas évident d'identifier la bestiole, c'est metal, c'est alternatif, c'est un peu chaotique, ça peut sonner stoner, c'est parfois très enrichi en éléments électroniques ("Waterbabies"), on trouve aussi des idées de progression assez rock ("Stoneclad")... Les Polonais brouillent les pistes dans tous les sens du terme, qu'ils y ajoutent des samples ou des distorsions très lourdes comme des particules fines empruntées à différents styles, comme si le mystère devait persister, comme si leurs traces devaient disparaître après un énième méfait, et si c'était eux le Wendigo ?

Oli