Karras est un trio de death metal old school et de grindcore qui a produit 2 albums None more heretic (2020) et We poison their toung (2023). Rencontre avec Diego au chant et à la basse, Étienne (ex-AqME) à la batterie et Yann (Mass Hysteria) à la guitare à l'occasion du Festival 666.

Karras Gab : Donc Karras existe depuis à peu près 2017...

Étienne : Putain, je ne sais plus. En 2015, on a commencé à...

Diego : Sérieux ? On s'est rencontrés il y a 10 ans !



Gab : Parce que vous avez commencé uniquement tous les deux ?

Diego: Je crois que les premières répétitions, c'était en 2015. Ou 2016 ? Première question, question piège ! (rires)

Étienne: Merde, je ne sais pas. Tu as probablement raison. (rires)

Yann : En gros, ils ont enregistré l'album ensemble. Et puis après, ils m'ont proposé, j'ai flashé sur le projet et je les ai rejoints, c'est un peu comme ça que c'est fait



Gab : Parce que, Diego, tu t'es rendu compte que ça allait être compliqué de tout faire ?

Diego : Alors à la base, on a commencé le groupe tous les deux. On a commencé à jouer sans se connaître et le courant est passé super vite. On a su tout de suite qu'on allait faire un truc ensemble. Et on a tâtonné au début, puisqu'on avait un copain bassiste qui nous a dépanné à la basse, moi, j'étais à la guitare au début. Et puis, je ne trouvais pas de chanteur et on s'est dit que j'allais me mettre au chant, mais j'avais du mal à gérer le chant et la guitare. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'on allait chercher un guitariste, et c'est là où on a pensé à Yann. Par le passé, Yann et moi, on avait déjà parlé de peut-être faire un projet ensemble, il n'y avait pas de truc concret. Finalement, quand Yann a accepté de venir à la guitare, je suis passé à la basse.

Étienne : Mais, on savait que de toute manière, Karras devait être un trio. C'était ce qu'on voulait.



Nolive : L'avantage, c'est qu'il y a toujours une majorité à trois.

Étienne : Absolument. Ça n'empêche pas les conflits, mais au moins, ils sont vite réglés. Comme il y a trois têtes de cons dans ce groupe, c'est compliqué ! Mais sinon, ça va. (rires)

Diego : C'est que Karras a commencé à deux. Et on a vraiment trouvé notre identité quand Yann a intégré le groupe. Pour moi, le groupe a vraiment débuté quand on s'est retrouvé les trois.



Nolive : Et pour toi, Yann, c'est quelque chose qui a été assez naturel d'aller chercher à jouer un autre style ?

Yann : Moi, je viens de là. Je viens du death metal. C'est vraiment ma musique de base. J'avais un groupe de death avant de rentrer dans Mass Hysteria. Avec MH, je suis arrivé dans un groupe où tout le monde écoutait des choses différentes, c'est ce qui a donné un style un peu différent. Et quand j'ai écouté l'album de Karras, je retrouvais mes racines. Au début, je me suis demandé si j'avais le temps. Et puis, en écoutant le premier album qui est juste fabuleux, je me suis dit que j'allais le faire.



Gab : Sur le premier album, tu n'as justement pas pu participer à la composition. Est-ce que sur le deuxième, les choses ont changé ?

Yann : Le deuxième, on a proposé trois morceaux chacun en gros et Étienne un de plus. On se partage un petit peu. Je pense que ce sera pareil pour le troisième.

Étienne : Oui, en fait, Yann a défendu le premier album avec nous sur scène. On n'a pas pu faire énormément de concerts parce qu'il y a eu le COVID.



Gab : Vous auriez dû faire le Hellfest en 2020, c'est ça ?

Yann : Oui, c'est ça. Le Hellfest, on l'a fait deux ans plus tard. En fait, le COVID, c'était à double tranchant. Tu sortais ton album, les gens avaient le temps de l'écouter, c'était cool. Mais je pense que, pendant le confinement, ils ont eu autre chose à faire que d'écouter de la musique. Ça a freiné tous les groupes qui ont sorti leur album pendant le COVID. Ça les a plantés.

Étienne : On a quand même pu, après coup, faire des concerts sur ce premier album. Tout en ayant eu le temps de préparer le deuxième. Parce qu'on avait composé, un peu comme tous les autres groupes. On avait que ça à faire... créer des morceaux.



Nolive : Ça a été une période très créative. On se rend compte qu'à la sortie du COVID, les groupes avaient beaucoup travaillé durant cette période.

Diego : Absolument ! Après, c'était frustrant de sortir un premier album à ce moment-là. Il devait sortir le 27 mars 2020. On a été confinés le 20 mars 2020. Et c'est vrai que pour un premier album, c'était assez frustrant. Donc on a essayé de rebondir le mieux possible pour le deuxième disque. Et de bien composer pour le sortir.

Étienne : Maintenant qu'on a fait deux albums, dont le deuxième sur lequel on était vraiment à trois, et qu'on a pu aussi les défendre sur scène sur pas mal de concerts, on sait vraiment ce qu'on est, ce qu'on veut faire. Les bases sont vraiment posées de manière assez solides avec ces deux premiers disques, donc, il n'y a plus qu'à continuer. On a une vision qui est un peu plus claire de ce qu'on sait bien faire, de ce qu'on sait peut-être moins bien faire aussi. C'est important de le savoir. Et de ce qui marche entre nous ! C'est quand même les concerts qui valident le fait que ce qu'on a fait sur disque est bon ou pas, qui permet de savoir si on est à l'aise ou pas pour les jouer, qui nous permet aussi de réajuster un peu le tir. Et là, maintenant, on commence à être à l'aise sur à peu près tout. On est bien.



Gab : Le nom Karras est inspiré du père Damien Karas de l'Exorciste. C'est parce que vous êtes vraiment fan de l'Exorciste ? Ou c'est parce que Karras, ça sonne quand même super bien ?

Étienne : C'est un peu le hasard.

Diego : C'est un peu les deux. Ça vient d'un quiproquo, c'est le hasard. En fait, on cherchait un nom nouveau, on tâtonnait un peu avec Étienne. Moi, je lisais un bouquin qui s'appelle "Cat's cradle". Et il y a une secte qui s'appelle la secte des Karas avec un seul R. Moi, j'ai proposé ce truc, et c'est vrai que c'était très niche, la secte des Karas du bouquin. Mais je trouvais le nom cool, je me suis dit que ça serait un bon nom de groupe et je l'ai proposé à Étienne. Tout de suite, il me dit : « Karas, comme le père Karas dans l'Exorciste ? » Et là, on a fait bam ! C'est simple, on va s'appeler comme ça, mais avec deux R. Voilà comment est né Karras. On est super fan de ce film.

Étienne : En fait, ça nous a donné le concept du groupe, et notamment du premier album. Donc on s'est dit, allons-y, tirons cette pelote du père Karas. On a voulu réinventer la fin du premier Exorciste. On n'a pas envie qu'il meure à la fin, on lui a fait une seconde vie. Il vend son âme au diable, il ne meurt pas.



Karras Gab : J'ai noté différents thèmes : ceux de l'enfer, du purgatoire, du combat contre les forces humaines. Et vous récidivez avec votre album de 2023. Parce qu'il y a un des morceaux qui évoque un jeune garçon...

Étienne : Je reviens à la genèse, c'est-à-dire que l'Exorciste a été inspiré du livre. C'est inspiré d'un fait réel, d'un fait divers en fait, d'un gamin possédé aux États-Unis dans les années 40, début 50. Et ils ont torturé ce gamin. C'est un gamin qui s'appelait Rolando.

Diego : Donc, le thème du deuxième album, c'est un peu la genèse de l'Exorciste. Ça parle de ce personnage, de ce gamin, qui a été un peu foudroyé.

Gab: Donc, le troisième album, ce sera ?

Étienne : Si on savait, on te le dirait ! (rires)



Nolive : Ça peut être compliqué à un moment de ne faire que sur ce thème ?

Diego : Non, ce n'est pas si compliqué. Comme c'est de la fiction, on fait ce qu'on veut. Je peux partir sur n'importe quel sujet. La fiction, c'est assez vaste. C'est vraiment le point de départ, ça permet de ne pas tourner toujours en rond, d'élargir le cercle et de partir sur d'autres sujets.

Étienne : On peut tout exagérer. On peut être excessif au possible dans toutes les histoires qu'on a envie de raconter.

Diego : Par contre, j'aime bien l'idée d'un album, d'un personnage central, qui raconte son histoire avec des personnes autour. Le premier et le deuxième album, c'était ça, un personnage central.



Gab : Vos thèmes sont parfaitement en adéquation avec votre style de musique. Un mélange de death et de grindcore. Un death plutôt old school. Vos influences, c'est quoi exactement ? Plutôt dans les années 90 ?

Étienne : C'est vrai que même les groupes récents commencent à être vieux. Même les Nails, etc. C'est déjà assez vieux.

Diego : On a été baigné par tout ce qui est sorti dans notre jeunesse, dans notre adolescence : les Terrorizers, Napalm Death, Bolt Thrower. Tout ça nous a vachement influencé, c'est ce qu'on sait jouer. On ne va pas s'inventer un truc, c'est ce qui nous fait vivre. On peut appeler ça old school, le old school revient un peu à la mode. Mais on joue ce qu'on aime en essayant d'apporter une petite touche personnelle et un son plus actuel.

Étienne : Il y a aussi du Slayer dans la musique, bien sûr. Il y a quand même une référence. Celle-là, c'est la référence. Et on dit oui ! En fait, on n'y a même pas réfléchi, on ne se dit pas, il faut qu'on fasse ça. La première répète que Diego et moi avons faite ensemble, Diego a joué des riffs. J'ai fait ça, c'est bien. Je me suis mis à jouer de la batterie dessus. Et puis, on a continué comme ça. En ne se disant pas, il faut qu'on fasse comme ça. En fait, ces questions-là, on ne se les pose pas. On est des jeunes gens assez âgés maintenant. Et donc, on n'essaie pas de ressembler aux autres groupes. On ne se pose pas la question quand on n'est pas vieux. On fait ce qui sort naturellement. Quand on est un peu plus jeunes, je me souviens, quand j'avais 20 balais, j'essayais vachement de copier mes idoles. En fait, les idoles, elles n'ont pas beaucoup changé depuis 30 ans. Et donc, ça ressort tout seul avec ce qu'on est aujourd'hui. On ne se pose plus de questions. Est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire ? On le fait direct sans se demander si c'est ça qu'il faut qu'on fasse ou pas. Ça sort tout seul. Et si ça nous plaît, tout va bien.



Nolive : Pour toi, Yann, le fait de changer de groupe par rapport à Mass, ça a été une ouverture ou ça a été compliqué au début ? Ça t'a permis de casser un peu des portes ?

Yann : Non, pour moi, ça a été vachement naturel vu la musique qu'ils faisaient... Effectivement, il y a des trucs dans Mass que je ne m'autorise pas trop. En fait, si tu veux, avec la voix de Mouss, je peux faire un peu ce que je veux parce que ça deviendra du Mass Hysteria de toute façon, à partir du moment où il mettra sa voix dessus. De plus en plus, je compose un peu comme je veux. Là, avec Karras, on est tous les trois sur la même lignée. Dans Mass, je n'ai pas les mêmes références que tout le monde. Mouss écoutait Bad Brains, les Beatles. Tous les trois, quand on part en discussion, ça peut durer toute une après-midi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où même on se dit...

Étienne : On se dit vraiment, quel est le meilleur morceau de Slayer ? C'est des trucs importants ! (rires)

Nolive : La vraie discussion de fans !

Étienne : Exactement !

Diego : Moi, au bout d'un moment... En mangeant, on s'est dit : « On arrête de parler de musique ? »

Yann : Moi, c'est le premier groupe avec lequel je parle autant de musique. Je trouve ça cool, on est des vrais passionnés.



Gab : Pour toi aussi, Étienne, c'est très différent. Parce que tu faisais partie d'AqME, c'est quand même pas le même style.

Étienne : Oui, bien sûr !

Yann : Moi, je souligne souvent qu'Étienne, même en étant dans AqME, il avait un peu le même principe que moi avec Mass. Mais il a été un des premiers en France à sortir un album de grindcore.

Étienne : Oui, c'est vrai. Il y a 20 ans maintenant. Il faut le souligner. J'avais fait un petit projet en dehors d'AqME en 2005, un truc comme ça, qui s'appelait Grÿmt et qui était déjà un projet grindcore/death metal, avec d'autres musiciens. Il y avait le chanteur d'Unfold. C'était un challenge un peu perso. C'était de me faire un album écrit un peu tout seul, tu vois, et accompagné par des musiciens avec qui je m'entends super bien. Et on l'avait sorti. C'est marrant parce qu'on a juste fait un pressage de 1000 à 1500, je crois à l'époque. Et on en parle encore aujourd'hui. C'est un truc qui est devenu un peu culte. Je pense que parfois, il vaut mieux ne rien faire. Pas de concert, pas de promo, rien. Et parfois, la musique, elle vit quand même, parce que ça a été apprécié par des gens. On en parle encore aujourd'hui régulièrement... Mais oui, c'est différent. Mais au fond, moi, j'ai toujours aimé beaucoup de choses dans la musique. Déjà avec AqME, on faisait finalement une musique assez variée. C'était à la fois notre force et, en même temps, ça faisait qu'il y avait des gens qui avaient peut-être mal à nous comprendre. Parce qu'on était assez variés, éparpillés, j'ai envie de dire. Mais on osait pas mal de choses.



Nolive : Ça permet de vous nourrir, en fait ?

Étienne : Oui, c'est ça. On n'avait pas de plan de carrière. On était pareil, très spontanés. C'est ce qui sortait. Si ça nous plaisait, on le faisait. Et moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là, on fait de la musique aussi en fonction des gens qu'on a avec nous. Et donc, quand je suis avec eux, on fait la musique de Karras.



Karras Nolive : Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, lorsque je vous ai vu au Muscadeath, c'est qu'on sent qu'il y a du plaisir. Il y a vraiment quelque chose, une sorte de joie de jouer et qui transperce quand vous jouez. Même si la musique n'a rien de joyeux, au final.

Étienne : Tu sais pourquoi ? Il y a des gens qui viennent nous voir à la fin d'un concert qui nous disent que ce n'est pas du tout le style qu'ils écoutent mais qu'ils ont passé un super moment pendant notre concert. Je pense qu'en fait, c'est juste parce qu'on fait du rock'n'roll et qu'on est content d'en faire. Même si c'est assez extrême, notre musique reste assez lisible. C'est assez, entre guillemets, accessible pour que même quelqu'un qui n'écoute pas ce style puisse passer un super moment avec nous. Ça va dans le sens que je veux.



Gab : Vos projets, votre actu ?

Étienne : On va bosser sur un nouveau disque. Ça compose.

Diego : On a commencé à composer un petit peu, on a demandé à notre label s'il était OK de nous suivre. C'est sur un label américain.



Nolive : Oui, j'ai vu ça. Vous avez changé de label entre le premier et le deuxième. Il n'y a plus qu'à composer.

Étienne : C'est déjà notre troisième disque, donc il faut qu'on prenne un tout petit peu plus de temps sur celui-là. Je reviens un peu au début de ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, on sait un peu mieux ce qu'on vaut sur scène, etc. Personnellement, c'est toujours un truc qui me nourrit vachement pour aider le groupe à faire ce que je pense être les meilleurs choix pour qu'ensuite, sur scène, ce soit encore plus naturel, encore plus facile. Et penser le disque comme ça pour qu'après, ça roule comme du papier à musique sur scène.

Diego : C'est assez naturel. On est bien tous les trois, on fait les trucs qu'on aime et on n'essaie pas de faire des choses qu'on ne sait pas faire. On se fait plaisir. Moi, je me fais super plaisir sur scène

Étienne : Tout en étant exigeant, on se dit qu'il faut que les morceaux butent, qu'on joue bien parce que quand on enregistre nos disques, on triche entre guillemets le moins possible. Il faut que ce soit bien joué. Si ce n'est pas bien joué, on recommence. Ça fait que nos disques sont très bruts, donc si on veut continuer à avancer en tant que groupe, il faut qu'on se challenge à être à chaque fois un peu meilleur. On ne tombera jamais dans le chirurgical parce que ce n'est pas dans notre ADN. Se pousser à aller encore plus loin, c'est cool, et se dire que peut-être on est capable de faire un disque en quelques jours et que ça bute. Mais pour ça, il faut bosser et tourner, tourner, tourner.



Nolive : En termes de concerts à venir, ça doit être un petit peu compliqué de réussir à aménager une tournée parce que tu as quand même, Yann, pas mal de dates avec Mass.

Yann : Je me suis fait remonter les bretelles, il n'y a pas longtemps. Le planning, c'est très compliqué, j'avoue. Mais moi, j'ai envie de le faire. Du coup, oui, je trouve le temps. Il y a beaucoup de concerts que je n'ai pas pu faire parce que malheureusement, il y a plein de concerts qui se sont trouvés au même moment. On arrive quand même à le faire, c'est possible.

Diego : C'était le jeu dès le départ, on savait qu'il y avait forcément des dates qui allaient coincer. On a un pote guitariste qui nous dépanne en remplaçant Yann, il a été OK avec ça. Je suis fan de Converge. Ces mecs là ont tous des projets à côté, ils y arrivent bien. Après, Converge, ils tournent peut-être moins que Mass Hysteria, mais c'est possible à gérer je pense.

Étienne : Et puis là, nous, Karras, on a quand même moins de dates. On en a de temps en temps, par-ci par-là, on a vraiment le temps de se poser et de faire de la musique ensemble pour écrire un nouveau disque.



Nolive : Et Karras à l'étranger, ça donne quoi ?

Étienne : C'est des super concerts !

Diego : Ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est une tournée assez compacte qui nous emmène un peu en Europe. Mais c'est très compliqué à trouver parce que les Ricains, en général, ils viennent avec leur plateau. Donc toi, si tu veux le faire, tu te retrouves en tout premier. Ce sont des cadeaux empoisonnés, et il faut trouver la petite perle. Mais après, il faut aussi pouvoir se permettre de partir parce qu'on a toutes les activités à côté, donc c'est un peu compliqué. On en a discuté avec les autres tourneurs, ils veulent trouver des points d'entrée déjà en Belgique, en Allemagne, en Scandinavie... Je pense que ça peut commencer par la Belgique. On va y aller petit à petit, on sait qu'on peut le faire. Mais c'est vrai que comme ce premier album est sorti pendant le confinement, le deuxième album était un peu comme un premier. On s'est fait le Japon avec Obituary. C'était tout court, mais vachement bien. Je suis sûr qu'avec nos styles, on va jouer à l'étranger.

Étienne : En France, on a déjà tellement de chance vu le nombre d'événements, le nombre de fests qu'il y a maintenant. C'est assez délirant. Et pour des groupes comme nous, c'est vraiment des aubaines. En France, en terme de metal, on commence à se rendre compte à quel point la scène est active, bouillonnante même, et à quel point aussi bien les groupes que les organisateurs de concerts pourraient très bien ne tourner qu'en France et avoir plein de concerts. Il y en a qui tournent non-stop. Ils font essentiellement des concerts en France et c'est démentiel le nombre de concerts qu'ils font. Déjà avec la France aujourd'hui, c'est tellement un vivier pour les groupes de metal. Même pour les groupes extrêmes...

Merci à Diego, Etienne et Yann pour leur temps et leur bonne humeur. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec eux. Merci à Keuf Metal et toute l'équipe du 666 pour leur accueil et leurs sourires.

Photos : Nolive