Si cette année voit le sixième opus de la famille "L'exorciste" (pour fêter les 50 ans du premier mais deux autres films sont déjà dans les tuyaux), Karras n'en est qu'à son deuxième disque et ne l'a pas spécialement sorti pour l'anniversaire du chef d'œuvre de William Friedkin. On reste tout de même dans l'univers du film puisque quelques samples (dont celui qui introduit l'album) évoquent des séances de confrontation avec des esprits et que "Roland Doe" est le personnage central de l'album. Ce n'est pas un personnage de fiction, c'est le nom d'emprunt donné au petit garçon (Robbie Mannheim) dont la vie (et l'exorcisme) a inspiré le roman puis le film. Diego se met à sa place et le laisse s'exprimer de façon parfois très directe ("Fear me, go fast", "Final high") apportant un autre point de vue que celui, plus classique, d'un spectateur passif, on se retrouve ainsi confronté au démon et il faut bien toute la violence du trio pour concrétiser ces sentiments pour le moins douloureux.



Sans perdre leur hargne, les Karras semblent avoir davantage travaillé leurs titres pour les rendre encore plus puissants et leur donner davantage d'identité. Là où None more heretic nous tombait sur la gueule d'un gros bloc, j'ai ici l'impression qu'on se prend les parpaings dans la tronche mais les uns après les autres... On a donc le temps d'en savourer la consistance, la couleur, la forme et de voir en quoi il est différent du précédent. Et tout ça en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ou le lire car ça blast sans trainailler, le combo poussant le curseur grind jusque "Demons got rhythm" qui est un très beau single / clip de dix secondes ! Extrême mais efficace (et du coup facile à repérer au milieu de la meute), tout comme "A Chaplain's breath", "Fear me, go fast" (aussi introduit par un extrait de film à propos d'enfant possédé, ici c'est "La malédiction") et "My aim is violence" qui ne dépassent pas la minute. On repère aussi aisément "Prelude to the depths" avec son sample, son rouleau compresseur de riffs et son coup d'accélérateur fatal, "Ritual overdose" et son déluge final, "The ouija" et ses multiples rythmiques, "Final high" et sa voix dérangeante ou l'énorme pesanteur de "Negative life". Le titre qui se fait un peu plus remarquer que les autres, c'est "Roland Doe" (rien que la basse qui attaque seule...) qui amalgame tout ce que Karras sait faire : riffs assourdissants et répétés, gros coup de speed, hurlements déchirés et enchaînements ébouriffants. J'aime beaucoup le groove des débuts de "The hermit's anger" et "Lutheran blade" mais les morceaux deviennent comme incontrôlables par la suite, comme s'ils étaient ... possédés...

Oli

Publié dans le Mag #58