Ce sont Etienne (batteur qui jouait également avec Deliverance) et Diego (chanteur) qui répondent à quelques questions sur leur expérience Hellfest 2022

Karras au Hellfest Vous aviez déjà joué aussi tôt ?

Diego : Non c'était la première fois.

Etienne : De mon côté j'avais déjà joué au Hellfest 2019 avec Freitot, à 10h30 sous la Altar également, j'en garde un super souvenir ! D'ailleurs ça nous arrive souvent avec Karras de répéter le matin, donc c'est pas vraiment quelque chose qui nous est étranger.



Du Karras à 10h30, c'est pas un peu fort pour attaquer la journée ?

Diego : Avec les températures extrêmes du week-end, il faisait déjà 30 degrés. Le 10h30 est passé facilement pour un 18h30 !

Etienne : Finalement c'était peut-être un avantage de jouer un peu tôt, les températures étaient insoutenables le reste de la journée. Et puis Karras pour démarrer la journée du bon pied, ça me parait idéal au contraire !



Vous jouiez en même temps que Point Mort présent aussi dans ce Hors-Série, c'est pas rageant de "rater" des groupes parce qu'on est sur scène ?

Diego : C'est marrant car j'ai découvert Point Mort juste avant le Hellfest grâce à New Noise Magazine, je trouve ça super bien ! Tu ne peux pas voir 100% des groupes programmés sur un festival. L'important c'est de ne pas jouer en même temps que Metallica !



Quels ont été vos concerts favoris sur cette journée ?

Diego : On a passé l'après-midi en interview je n'ai vu que quelques concerts le soir, notamment Messa, Envy, Megadeth et Agressor.

Etienne: J'ai beaucoup aimé le concert de Ghost le samedi soir, même si je suis parti en milieu de set parce que je jouais le lendemain matin avec Deliverance... Sinon le dimanche Korn a tout explosé, c'était fantastique. Mastodon le vendredi c'était bien cool également.



Karras au Hellfest Vous aviez fait le Hellfest From Home 2021, est-ce qu'on peut comparer les deux expériences ?

Diego : Les deux se trouvaient sur le même site, certes mais l'exercice était complètement différent. Pour le Hellfest From Home on a répété 3 fois un set de 15 minutes pour les différentes prises de vue, alors qu'en live au Hellfest tu as 30 minutes pour tout donner sans t'arrêter.

Etienne : C'est vraiment très différent de jouer avec et sans public. Le Hellfest From Home était une super expérience mais rien n'est aussi cool que de partager notre musique avec du monde. Ça nous avait d'ailleurs bien manqué ces deux dernières années.



Vous saviez que vous joueriez cette année, comment s'est déroulé ce long laps de temps ? Du stress de savoir si vous pourriez jouer ? De l'impatience ?

Diego : Bien sûr qu'on était impatients de jouer mais on avait d'autres échéances donc on a pris les choses comme elles venaient. Le stress est la meilleure façon de foirer ton live donc moins il y en a mieux c'est.

Etienne : C'est clair qu'on avait hâte après toute cette période étrange sans concerts. On était assez confiants pour cette année, on était convaincus que le festival aurait bien lieu.



Le Hellfest, c'est fait, quel est le prochain gros truc de prévu dans la liste ?

Diego : On va annoncer une série de dates pour la fin d'année avec le plus culte des groupes de grindcore français ! On travaille aussi sur le sortie de notre deuxième album qu'on espère pour fin 2022 ou début 2023.



L'avenir proche de Karras est fait de quoi ?

Diego : D'abnégation, de persévérance et d'indépendance !

Etienne : Et d'un deuxième disque qui va tout écraser sur son passage !

Merci Diego et Etienne, coucou Yann, merci à Sabrina (Verycords).

Oli