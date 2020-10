Notre traditionnelle "intervi OU" est un petit peu modifiée spécialement pour Étienne, à la fois batteur de Karras et guitariste de Deliverance ! Avec une grosse partie où le "OU" se résume à une réponse entre "Deliverance ou Karras ?" et même s'il avait le droit à trois jokers (ses autres groupes à savoir Freitot, AqME et Grymt), il n'en a pas utilisé un seul !

Quel album a été le plus difficile à terminer ?

Les deux albums ont été assez faciles et très agréables à faire. Mais Deliverance a pris plus de temps : les titres sont plus longs, nous avons testé pas mal de nouvelles choses notamment avec les claviers et l'ensemble est beaucoup moins punk que Karras. Donc je vais répondre Deliverance, rien que pour la charge de travail qui était forcément plus conséquente que pour l'album de Karras qui est plus concis et "sale".



Qui est le plus impacté par le confinement ?

J'ai envie de te dire les deux. D'autant plus que les deux groupes ont sorti leurs albums respectifs autour de cette période du confinement, ce qui nous a un peu coupé l'herbe sous les pieds. Les deux groupes devaient aussi se produire au Hellfest cette année, d'autres concerts ont été également annulés... Ça n'a pas été très agréable forcément mais en tout cas, on est rassurés du côté du Hellfest, puisque normalement nous sommes programmés l'an prochain. On a eu quand même plein de promo : j'ai l'impression d'avoir été très sollicité par les médias rock et métal pendant le confinement, et les albums de Karras et de Deliverance ont reçu des retours incroyablement positifs. Maintenant, tout le monde a subi un coup dur pendant cette période, alors je ne vais pas pleurer sur mon sort !



Qui a les parties batteries les plus sympas à jouer ?

Trop facile : je suis batteur dans Karras et guitariste dans Deliverance... Donc je réponds Karras ! Plus sérieusement, je m'amuse plus à la batterie lorsque je joue des choses assez soutenues, donc je m'éclate à blaster ma batterie dans Karras. Dans Deliverance c'est plus posé, plus lourd sans doute, et cela correspond parfaitement au jeu de Fred Quota, le batteur du groupe, qui est vraiment idéal dans ce rôle et qui est devenu une pierre angulaire de Deliverance avec ce nouvel album.



Qui a les parties guitares les plus sympas à jouer ?

Comme je suis guitariste de Deliverance, j'ai envie de te répondre... Deliverance ! Mais je pense que ça doit être super jouissif de jouer de la guitare dans Karras : les riffs sont hyper directs, rentre-dedans et sans chichis. Dans Deliverance, on a plein de parties différentes, avec des sons qui changent, des moments très fragiles qui demandent de ne pas se louper sous peine d'avoir l'air d'un guignol... C'est un peu moins confort peut-être :)



Qui a le plus de boulot en production ?

Deliverance demande plus de temps en prod c'est sûr, ne serait-ce qu'en raison de la durée des morceaux et la recherche dans les ambiances. Karras est plus instinctif et direct, ce qui rend le projet aussi extrêmement fun à travailler. Cela demande vraiment deux manières de travailler bien distinctes.



Qui a le producteur le plus investi ?

Les deux mon général ! Je me donne à fond dans chacune de mes prods, que ce soit pour les projets dont je fais partie ou non. Je me dois d'être impliqué à chaque fois de la même manière et de tout mettre en œuvre pour que le groupe (et moi-même) soit content du résultat. C'est vraiment indispensable à mes yeux : la musique c'est ma vie, et je ne peux pas m'imaginer prendre ça à la légère quel que soit le projet.



Qui passe le plus de temps en répèt' ?

On répète probablement un peu plus souvent avec Karras, mais les répétitions de Deliverance sont bien plus longues. Je te laisse arbitrer entre durée et intensité :D



Qui a le meilleur visuel ?

J'adore les deux évidemment, d'autant plus que c'est ma femme qui les a réalisés ! J'ai peut-être un petit faible pour le visuel de Deliverance, que je trouve vraiment glacé et sublime, à la croisée des genres.



Qui a le nom d'album le plus simple à comprendre ?

Sans doute Karras. Mais c'est trop facile puisque le titre de l'album de Deliverance est quand même vraiment dur à retenir sans s'emmêler les pinceaux !



Qui a les meilleurs textes ?

Deliverance sans doute. Pierre accorde une attention toute particulière à l'écriture de ses textes. Ils sont méticuleusement travaillés, reflètent des parties très complexes de sa personnalité, de ses tourments et de ce qui l'entoure. C'est d'ailleurs ce qui les rend passionnants et si poétiques. Les textes de Karras sont beaucoup plus simples et directs, et reflètent essentiellement notre envie de tabasser le plus possible !



Qui aura le meilleur spot au Hellfest en 2021 ?

Karras doit jouer le samedi matin, Deliverance le dimanche. Je pense que les gens auront peut-être un peu plus d'énergie le samedi. Mais qui sait? Le public du Hellfest est tellement fou qu'on peut s'attendre à tout !



En bonus, des "OU" plus classiques :

Burt Reynolds ou Jason Miller ?

Jason Miller, je le trouve beaucoup plus complexe et touchant.



John Boorman ou William Friedkin ?

Que ce soit avec "Deliverance" ou "L'exorciste", le résultat est le même : ça fait froid dans le dos !



Cinéma ou canapé ?

Canapé, définitivement. Je ne supporte plus le cinéma, tu tombes toujours (ou presque) sur quelqu'un qui va te gâcher ta séance...



Clip de "Afterlife" ou pas de clip ?

"Afterlife" bien sûr! J'adore ce clip et je tiens à saluer et remercier Clém de Hangman's Chair pour ce travail d'enfer. Avec Deliverance, on n'a pas dit notre dernier mot, on est évidemment sur un projet de clip. Malheureusement, le confinement est arrivé au mauvais moment, mais ça va venir et ça sera superbe.



Memories of a Deadman ou Mass Hysteria ?

J'apprécie les deux, mais je réponds Mass Hysteria : c'est un grand groupe qui a marqué l'histoire du métal en France, et ce sont aussi mes potes depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, je suis heureux et me sens privilégié de jouer, partager la scène et créer de la musique avec Yann au sein de Karras.



Deadlight Records ou Verycords ?

Je vais répondre Deadlight car il est normal de soutenir les plus petits labels. D'autant plus qu'Alex est aux côtés de Deliverance depuis le premier album, c'est quelqu'un de bien et d'authentique qui agit pour son label avec son cœur et ses tripes. Je sais qu'il a décidé de mettre un terme à Deadlight Records, ce que je trouve évidemment dommage car il va manquer à la scène française. En tout cas, il peut être fier de ce qu'il a accompli.



À la maison ou sur scène ?

J'adore la scène, mais la vraie vie c'est quand même la maison et la famille. En revanche, sans scène, on serait quand même un peu moins heureux...

Merci Etienne mais aussi à Élodie (Agence Singularités pour Deliverance) et Sabrina (Verycords pour Karras)

Oli