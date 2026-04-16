Nous avons profité de la venue de Kanine, quatuor de deathcore alsacien, au Muscadeath pour les rencontrer. Composé d'Alexandre à la guitare, Jason au chant, Yannick à la batterie et Lucas à la basse, ce quatuor a aussi deux autres acteurs de l'ombre, Flo et Gab, qui sont des rouages essentiels dans la composition de leur morceaux. Le groupe perce plutôt bien outre-Atlantique, la moitié de ses écoutes en streaming et ses ventes de merch étant réalisée là-bas. Leur deathcore troisième vague, décomplexé et libre de tout diktat de genre, leurs influences multiples et la folle énergie qu'ils produisent, a soulevé chez nous plusieurs questions que voici.

Kanine Donc Kanine, c'est un groupe de deathcore made in Strasbourg...

Alexandre (guitariste) : Made in Strasbourg, effectivement. Pur produit alsacien, sauf notre batteur qui vient de Metz !

Yannick (batterie) : À l'époque, c'était une seule région.

Vous existez depuis quand ?

Alexandre : 2020, c'est la création du groupe. 2022, le premier album. Un deuxième album est en préparation, il arrive bientôt, début 2026.



Vous faites du deathcore, quelles sont vos sources d'inspiration ?

Jason (chant) : Extermination Dismemberment. Pour les bass drops, et tout ce qui est deathcore, à l'ancienne, Losing Destruction. Un peu de Paleface Swiss aussi, on est de gros fans de Fear & dagger.

Alexandre : Après, la direction artistique qu'ils ont prise maintenant est très propre. C'est moins notre came, du coup.



J'ai trouvé, qu'au niveau du chant, il y a pas mal d'inspirations comme Duer de Shadow Of Intent, un petit peu de Phil Bossman aussi en termes d'attitude sur scène. Ça m'évoque également Aaron de Ten56., on sent les influences de Knocked Loose avec les beatdowns...

Jason : Phil Bossman ? C'est un gros bonhomme ça. Knocked Loose, c'est très fort aussi. Mais, oui, c'est un peu ce qu'on écoute finalement. On essaie de varier.



Vous êtes de cette nouvelle génération de jeunes groupes qui prennent des influences un peu de partout, qui n'hésitent pas à mélanger tout ce qu'ils aiment. Vous cassez les codes du genre !

Alexandre : On essaie. Il y a une chanson dans le prochain album qui casse tous les codes. Il y a zéro clean, rien du tout, juste du low-fi dedans. Parce qu'on reste quand même loin de la première génération de deathcore. On a une nouvelle chanson assez basique, mais avec un mix d'aujourd'hui. Parce que les mix de l'époque, c'était vraiment sur des graphes pas nettoyés, il y avait pas trop de profondeur. Ça marchait très bien. On essaie aujourd'hui de récupérer un peu ce qu'on appelle la "Myspace era" dans le deathcore. C'est vraiment toute l'époque All Shall Perish, tous ces trucs-là vraiment anciens, Carnifex aussi. On a kiffé, mais 2025 oblige, tu fais avec ce que tu as aujourd'hui, notamment des drums qui vont beaucoup trop vite avec un robot à la place des pieds. Merci à Yannick, notre batteur.



C'était votre première date dans l'Ouest ? Ou il y en a eu d'autres auparavant?

Alexandre : On a fait le Baillarock Festival à Poitiers. On a joué à Tours, vers Rennes aussi, avec le Licorne Fest. On a fait deux fois Rennes. Et maintenant, c'est ici. Je suis très très content.



Vous avez pas mal tourné à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, en Italie aussi...

Jason : Et en Espagne. Et là, on repart, partout en France.



Kanine Une question qu'on aime bien poser aux groupes qui tournent : votre meilleur souvenir de concert ?

Alexandre : Pour moi, le Baillarock Festival, c'était vraiment... énervé ! Sinon, le Rotten Rock Fest, la salle était vraiment bien foutue et le son était vraiment énervé, c'était dans un grand bunker. Même moi, j'étais vraiment choqué de la puissance du truc. Les gens sont venus à la fin du live en nous disant que c'était totalement ouf. Les subs ont tout détruit, c'était une sacré expérience indescriptible. Vu qu'on a un amour des bass drops, il y en a encore plus dans les titres qui vont arriver. C'est le thème de la chanson "808" qui est sortie il y a quelque temps maintenant. Il y avait 25 bass drop à l'intérieur. Là, on a fini une chanson il n'y a pas longtemps, elle en a 24, un de moins. On commence à les compter...



Le pire souvenir ?

Alexandre : C'était en novembre dernier, il faisait tellement froid. Ils avaient allumé des brûleurs au fuel, j'ai cru que j'allais crever tellement ça sentait le réservoir d'essence. Après, on a joué plusieurs fois là-bas, c'était quand même très bien.

Jason : Cette fois-ci, il faisait trop froid, j'avoue que c'était dur. Même mon module, il ne marchait pas.

Alexandre : Et l'Italie, il faisait 37 degrés. 37 degrés à l'ombre, mais dans la salle, il faisait 1 milliard. C'était dur, mais c'était cool. Dans les deux cas, tu donnes 100%, 120% et tu casses tout. Tu fais le travail, quoi qu'il arrive.



Au niveau du chant, ça part à la fois dans le scream vraiment bas et des aiguës, mais aussi du growl plus gros, plus rond. C'est très intéressant et riche.

Jason : C'est ce qu'on recherche quand on enregistre. On n'est pas très monovoix. Quand on est sur une grande scène comme ça, tu es tout seul. Tu as l'impression de chanter, mais sans musique, c'est très dur. Plus c'est grand, moins tu entends les instruments, tu as cette sensation d'être tout seul.

Alexandre : Notre ingé son fait un gros travail, c'est un dingue. Il a passé toute sa vie avec des putains de consoles de mix, je pense que c'est son seul amour. Sans mentir. Il travaille à fond.



Kanine Vous êtes cinq ?

Alexandre : Six. Il y en a deux qui ne sont pas là pour des raisons de santé mentale. Le vrai problème avec eux c'est qu'ils n'arrivent pas à encaisser la route, la vie en tournée. Du coup, on fonctionne à quatre. C'est sûr que c'est mieux à cinq. On a fait l'Angleterre à cinq, mais ça a vraiment fatigué notre guitariste, qui est le créateur de tout. Il n'était pas en capacité de venir aujourd'hui. Faut faire attention à ses potes, faut faire attention à leur santé mentale, c'est très important. C'est une vie exigeante. Être sur la route et tourner comme ça, c'est long, c'est dur, surtout si tu es quelqu'un de très anxieux. Tu ne peux pas pousser les gens de la même façon. Jason était malade du COVID, en train de crever dans son lit, mais on a joué le lendemain, j'ai cru qu'il allait mourir. Mais lui, tu sais que ça va passer quoi qu'il arrive, d'autres le vivent trop mal.

Jason : Je pense qu'il a mal vécu la tournée quand il a perdu ses fringues.

Alexandre : C'est vrai que j'ai jeté l'intégralité de l'armoire. Il y a toutes ses fringues qui ont atterri dans une poubelle à Manchester. Elles étaient dans un sac et je les ai jetées avec les autres sacs à ordures. J'en ai fait des conneries sur les tournées. Vu qu'on est en camping-car, il n'y a pas de chambre séparée. Tout le monde ensemble.... C'est parfois compliqué, mais ça fonctionne.



Niveau compo, comment vous gérez ça ?

Alexandre : Ça commence toujours avec les deux autres gratteux. Jason et moi mettons beaucoup notre nez là-dedans, et je suis avec Gab carrément tout le temps. Eux, ils composent, ils font un squelette de la batterie, une fois que ça commence à être en bonne forme, on envoie tout à Yannick qui refait sa drum comme il veut. Et après, c'est les lyrics que je bosse la plupart du temps avec Jason, mais ces derniers temps, c'est plus moi qui m'y colle. On écrit tout en anglais parce que le français, c'est trop gentil.



Kanine Il y a des petites touches de français que j'ai assez appréciées. On va en venir aux lyrics parce que je suis un petit peu comme la grande majorité des Français, je suis une super quiche en anglais.

Alexandre : C'est très varié. "Carnage" parle de notre impact sur la planète. J'ai une vision très dystopique de tout ça. C'est le sujet qui me parle énormément, la dystopie. Je suis quelqu'un d'assez négatif sur l'avenir de l'humain sur Terre. "Counter-slam" parle de Counter-Strike. "Damage", c'est aussi moi qui ai fait les lyrics qui sont sur la santé mentale et sur la vision de soi-même. La zik, je l'ai écrite en pensant à Jason, qui est très défaitiste, très pessimiste, angoissé, zéro confiance en soi, aucune estime de soi. C'est toi-même qui te détruit. Et la suite, c'est Lucas qui a repris les paroles.

Lucas (bassiste) : Oui, on a fait "808" sur le thème des bass drops.

Jason : Là, c'est vraiment... C'est dur sur un sample. Alexandre a dû faire des paroles sur un sample. C'est vrai qu'il me donne souvent des idées de thèmes, sur lesquels j'essaye de broder. Par exemple, j'avais "808" sur les bass drops, ce qui n'était pas facile. Il y a aussi des thèmes sur la dystopie, la rage, et d'autres trucs un peu plus cons, type L'Attaque des Titans, mais remasterisée avec ... South Park. "Attack on Guinapix", c'est le prochain titre qu'on va sortir sur le thème des cochons d'Indigènes qui détruisent une ville. Il y a littéralement un sample de cochons... Voilà, il y a des trucs "what the fuck" marrants, et des trucs plus sérieux.

Jason : Si on se bloque sur un thème, après, tu fais vite le tour. Alors que là, on ne se bloque sur aucun thème. On se dit, si on veut faire une musique sérieuse, on fait une musique sérieuse. Si on veut faire une musique "what the fuck", on fait une musique "what the fuck". C'est ça qui est drôle.

Alexandre : "808" est née comme ça, on fait une zik où il n'y a que des bass drops : « T'en veux combien ? Je ne sais pas, le max ». Jason en faisait des cauchemars avant qu'elle ne sorte, ça lui donnait des envies de vomir.

Jason : Ah ouais, vraiment. Dans ma tête, c'était celle que je voulais vraiment. On ne l'écoutait même plus, tellement on était stressé, tellement anxieux. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Tu te dis : « Mais, qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis comme ça ? ».



Ça peut être le thème d'une chanson?

Alexandre : Oui, c'est celui de "Damage" ! Après 20 ans de vie commune, on est comme un vieux couple. Parfois, c'est extrêmement pessimiste. Il y a eu des "Jason craquages", avec les larmes aux yeux en train de dire « Les gars, virez-moi, je suis une merde. » On a eu des moments très durs.

Jason : À un moment, j'ai dit : « J'arrête ».

Alexandre : Après, c'est la vision de soi-même qui est parfois dur. Dans la musique, tu prends par exemple les deux autres gratteux, c'est simple, ce sont des gens câblés. On a un gratteux, son cerveau n'est pas fait comme le nôtre, c'est un génie. Il est ultra propre et beaucoup plus carré que moi, mais ça merde là-haut. C'est ça qui fait que c'est un bon musicien. Tu prends l'autre gratteux, celui qui a composé "808" et qui habite à Paris, il déteste les concerts. Il n'y a aucun moment d'un live qu'il aime. Avant, pendant, après, il n'est pas à l'aise. Il a un syndrome de l'imposteur de fou furieux. Nous, on est là, on fait le taf comme on peut. Souvent, on aime bien dire qu'on a un seul vrai musicien avec nous sur scène : le batteur. Le seul qui a pris des cours et qui est carré, qui comprend 100% du truc. Et nous, on est là avec notre syndrome de l'imposteur, c'est comme ça.



Kanine Votre actualité, c'est quoi?

Jason : On va partir en tournée. La semaine prochaine, on joue en Allemagne, il y a six dates. Après, on a un clip à tourner pour la sortie de l'album. La sortie de l'album est prévue en début d'année 2026, on aimerait bien janvier.



Vous êtes autoproduits?

Alexandre : On fait tout nous-mêmes. L'intégralité. On a la chance d'avoir les connaissances pour le faire. Celui-là sera entièrement mixé et masterisé par Simone Pietroforte. Dans le futur, le but, c'est que Flo, l'autre gratteux, soit la personne qui fait le mix parce qu'il a les compétences pour le faire. Et là, il nous a fait une maquette qui est magnifique. Aujourd'hui, enregistrer de la musique, ça coûte extrêmement cher. Et les clips coûtent un tarif phénoménal. Si on peut économiser des trucs... L'argent, c'est pas de l'eau ! Faut utiliser son réseau...



Vos visuels sont vachement sympas, c'est toi, Jason, qui les fait ?

Jason : Non, sauf le dernier. Celui de "808", on l'avait vendu avant que le son ne sorte. J'aime bien le cliché du coreux avec son design sur le t-shirt. Si je vois un design qui me plaît, ça me donne des idées. Je pense que la plupart des gens aiment aussi ça.

Alexandre : Dans la finalité, le plus important, c'est que ça plaise. Si ça ne plaît pas à la quasi-totalité du groupe, ça ne marche pas. On a une petite fierté de se dire que c'est fait que par des humains, que ce soit le "808" fait par la meuf de Yannick, le "Q.B." fait par un pote de Jason.... on essaie de garder ça artisanal.



Que ce soit le design, la musique, la gestion des tournées. Vous avez les mains dans le cambouis. Vous faites ça ensemble, en famille, avec les amis...

Alexandre : Comme on dit maintenant, ce n'est plus juste que de la musique. C'est tout un package. Il faut penser compo, mais aussi à tous les à-côtés. J'ai réussi à déléguer le merch à mes parents. C'est vraiment des retraités qui sont nos producteurs. Ça fonctionne, cela me laisse le temps pour autre chose. Mais je m'occupe aussi des réseaux sociaux, enfin, quand j'ai le temps...

Merci à Kanine pour ce moment en leur compagnie. Un moment vraiment très sympathique et on espère les revoir bientôt sur scène pour assommer l'auditoire avec leur bass-drop hypnotique.

Photos : Nolive