Comment un groupe avec autant de qualités, de professionnalisme et le sens du détail peut-il ne pas être signé sur un label d'envergure ? La question se pose et la réponse m'échappe, car Diary tape encore plus fort qu'Exile qui méritait déjà pas mal d'attention ! Les Lyonnais ont continué de grandir, d'écumer les festivals (Hellfest, Sylak, MozHell, FuriosFest , Plane'R Fest...), de jouer avec d'autres groupes notables (Death Decline, Alea Jacta Est, Locomuerte, Eight Sins, Waking The Sleeping Bear...), de réaliser des clips soignés dont certains passent les 30.000 vues ("Key"), et ont dont concocté un nouvel album autour du concept de journal de son personnage principal, concept décliné dans les vidéos et dans le livret. Le combo n'a donc, encore une fois, pas fait les choses à moitié, mais assure seul la distribution de son bébé. Et même si le streaming est devenu le meilleur moyen de faire connaître sa musique, l'aide de structures implantées pourrait amener Kamizol-K à un autre niveau sans aucun souci et bien au-delà de nos frontières.



Tu as compris tout le bien que je pense de ce nouvel opus, voyons d'un peu plus près ce qui a provoqué cet engouement... D'abord, c'est ce mélange de genres métalliques et la maîtrise de toutes les directions prises, que ce soit les mélodies hargneuses, les growls dantesques, les breaks explosifs ou le concassage de cervicales, le groupe est à l'aise partout ! Quelque soit le registre (hardcore, death, thrash pour les principaux), on s'agenouille devant de telles facilités. En comptant les deux bonus (des morceaux parus sur le net l'an dernier), Diary compte 14 plages et aucune ne présente de faiblesses ! Mêmes les chœurs que je digère généralement mal passent crème ("Battle royal", "Master inside"...), tout est bien pensé et nous tombe sur la tronche au bon moment avec la bonne dose de patate qu'il faut pour nous éclater. Chi-rur-gi-cal ! En plus de ne jamais faiblir et de s'enchaîner à 200 à l'heure, l'ensemble bénéficie de quelques pièces qui font encore plus mal que les autres ! "We're stronger together" a de quoi devenir un hymne pour Kamizol-K : riffs ultra massifs, slogan fédérateur, petit gimmick de guitare qui reste en tête, tout ce qu'il faut pour retourner un pit. J'aime aussi beaucoup la vitesse et le côté écorché de "Tarnished" (lui aussi est agrémenté de très belles parties guitares) et, bien évidemment, le jeu avec le double chant de "Dark knight" en fait un autre moment d'exception au cœur d'un album pourtant chargé en lourdes émotions.

Oli

Publié dans le Mag #67