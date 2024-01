Le Hellfest ne se résume pas à 4 jours de la fin du mois de juin, le festival existe toute l'année à travers son site mais aussi l'organisation de diverses opérations comme le Warm Up, le concours de Air Guitar ou le tremplin Voice of Hell qui permet au lauréat d'intégrer l'affiche. Cette année, parmi les 300 participants, ce sont les Kamizol-K qui ont décroché le Graal. Prise de température avant le festival et retour sur terre en questions...

Kamizol K au Hellfest 2023 Avant le festival...

Comment avez-vous appris que vous étiez programmés au Hellfest ?

Suite à notre participation au Voice of Hell et étant parmi les 10 groupes finalistes, on a appris ça sur les réseaux sociaux le jour du résultat du concours.



Quel a été le sentiment ?

Beaucoup d'émotions, de joie. Honnêtement faire partie des 10 finalistes c'était déjà excellent pour nous.



Quelles sont les attentes ?

On espère faire danser la Warzone et partager au mieux notre musique avec le public. Il y aura forcément un peu de stress avant de monter sur scène, c'est la première fois qu'on joue à un si gros événement.



La setlist sera particulière ?

Oui, on a fait une setlist spéciale festival d'une durée de 40-45 minutes, avec une majorité de morceaux de notre album et quelques autres titres des anciens EPs qui font bouger. Le but est vraiment qu'on s'amuse tous ensemble sur ce set.



Que ferez-vous avant de jouer ?

Échauffement pour tout le monde et sûrement un petit rituel de rassemblement pour s'encourager.



Et après ?

Profiter du fest, retrouver les potes. On a la chance d'avoir tous un pass pour les 4 jours.

Il y aura aussi quelques interviews tout le long du festival.



Vous restez donc tout le week-end, quels autres groupes ne voulez-vous pas rater ?

Il y en a beaucoup, on a tous des univers musicaux assez variés. On peut citer par exemple Botch, Rise of the Northstar, Motley Crew, The Hu, END, Der Weg Einer Freiheit, Gorod, Papa Roach, Motion Less in White, Pantera...‌



Kamizol K au Hellfest 2023 Après le festival...

Alors ? Premières impressions après ce concert ?

Franchement c'est incroyable, on a vraiment pris notre pied ! On a réalisé un rêve, on a toujours rêvé de jouer sur cette scène. L'équipe de la Warzone était super cool ça nous a bien rassurés et on était dans de bonnes conditions pour le show.



C'était très chaud sur la Warzone, vous vous attendiez à une telle ambiance ?

‌Non, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde pour une ouverture déjà, et en plus de ça, le public était vraiment super chaud. Ça fait tellement plaisir. Merci à ce public de dingue !



Quel petit moment de cette journée restera en mémoire ?

La montée sur scène avec cette foule prête à en découdre, ça n'annonçait que du positif.



Vous avez pu voir tous les groupes que vous vouliez ?

Pas tous, entre les interviews et les rencontres on a pu en louper, mais on a bien profité du fest, une belle aventure que ce Hellfest 2023.



‌Quel groupe a donné le meilleur show ?

‌C'est difficile à dire, les groupes ont fait des supers shows. On a quand-même été impressionné par Kiss, les gars ont plus de 70 ans et ont toujours la patate sur scène, c'est fou !



Vous allez enchaîner cet été avec d'autres festivals, vous allez les aborder de la même façon ?

Oui le but est vraiment de partager notre énergie, que tout le monde s'éclate sur ce nouveau set. On donnera tout ce qu'on a ! Jusqu'à présent le public nous le rend bien, c'est hyper motivant et satisfaisant.



‌Il y a déjà des retombées concrètes de votre passage au Hellfest ?

‌On peut voir que l'on gagne en visibilité, notamment sur les plateformes d'écoutes, ça fait plaisir. Aussi, on a eu beaucoup de retours positifs du show. Merci vraiment à ceux qui nous soutiennent !



Après un excellent album, un passage au Hellfest, de beaux concerts cet été, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir ?

On aimerait que ça continue sur cette lancée, enchaîner les dates pour partager notre musique et s'éclater. D'ailleurs on ne va pas tarder à composer pour un deuxième album.

N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et venir en concert bouger sur notre musique.



Merci !

Merci à toi pour cette interview, et merci à tout ceux qui nous suivent !

Merci aux Kamizol-K qui ont fait honneur au Voice of Hell !

Photos : Nolive