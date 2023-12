Trois albums depuis 2018, un sacré paquet de concerts (surtout dans la région lyonnaise), des clips vidéo d'une grande qualité, un hardcore tranchant dans une prod' percutante (signée Convulsound Productions qui travaille avec DeathAwaits, Celeste, Néfastes...), ça vous remplit un CV mais ce n'est pas forcément suffisant pour intégrer l'affiche du HellFest, véritable Himalaya du metal. Peu importe, pour se montrer et pourquoi pas convertir de nouveaux fans avant de rêver de victoire, le combo s'inscrit au tremplin The Voice Of Hell comme près de 300 autres groupes (dont Headkeyz, 7tone, Tigerleech, Ambre, Big Batch, Monde De Merde, The Long Escape, LocoMuerte, Affect, Red Mourning... oui, y'a du niveau !). L'important, c'est de participer mais gagner et ouvrir la WarZone le 15 juin, c'est pas mal non plus ! Le groupe se retrouve donc à jouer après Code Orange ou Celeste, en même temps que Coheed and Cambria, juste avant I Prevail ou Today is the Day ! Kamizol-K offrira un début de week-end à 100 à l'heure pour les festivaliers qui vont pouvoir mouliner, mosher et circle piter !



Oui, car le troisième chapitre des aventures du personnage créé par les Lyonnais est d'une efficacité musicale redoutable. Au-delà du sang versé et de la fuite nécessaire racontée par Exile, c'est bien des grands coups de tatane qu'on se prend tout au long de l'opus. Des riffs qui nous tombent dessus, des rythmiques bien bourrines et un double chant masculin/féminin qui ne nous laisse pas de répit. Pas très loin d'un Walls Of Jericho (désolé pour mon manque de références mais celle-là semble s'imposer), Kamizol-K reprend les codes d'un style où l'énergie dépensée fait figure de maître étalon. Si tu suis la musique, tu vas suer. Un peu de growl, des chœurs, de la hargne, des petits breaks, des enchaînements qui font mal, un dynamisme de fou, des parties haletantes, cet album et ce groupe ont largement mérité de prendre part au plus grand rassemblement mondial de musique métallique, quel que soit le chemin pris pour y arriver ! Bon fest !

Oli

Publié dans le Mag #56