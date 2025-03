À fond dans le délire nippon (le nom, les images), le jeune combo Kami No Ikari sort un premier album impressionnant de par sa puissance et sa production. Cette dernière est signée HK (Dropdead Chaos, Loudblast, Les Tambours Du Bronx , Black Bom A...) et met en lumière toute l'envie d'en découdre des Parisiens qui envoient un deathcore incisif et blindé d'arrangements. Ils ne plairont pas à tout le monde car ils sont ultra présents, mais cet habillage réalisé par Francisco Ferrini (Fleshgod Apocalypse) donne aux compositions une autre dimension. Au lieu d'être un énième groupe du style, on se rend compte rapidement qu'on a affaire à une machine qui se donne les moyens de tout exploser sur son passage. Quelques morceaux sont carrément épiques ("Interitus", "Cronos"), on pourrait se croire dans un blockbuster où de preux samouraïs défient un être venu des Enfers. Très cinématographique (probablement trop par moment), un poil grandiloquent, ce See you in Hell ne peut laisser indifférent et si je ne me suis pas totalement fait embarquer (je ne corresponds pas à la "cible" de base), il faut bien admettre que c'est sacrément bien foutu et qu'on prend un certain plaisir à suivre leurs aventures...

Oli

Publié dans le Mag #62