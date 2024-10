Junon continue de tracer sa route et vient de livrer un album dans la lignée de son EP, mais avec quelques changements pour eux. Cette interview avec Martin (guitariste) et Arnaud (chanteur) est donc l'occasion de faire le point et de voir un peu plus loin...

À part le temps, quelles différences faites-vous dans la préparation d'un LP par rapport à un EP ?

Martin : La composition de The shadows lengthen s'est faite de façon très instinctive. Après quatre années off suite à la fin de General Lee, on avait juste envie de se retrouver tous ensemble et de voir si on avait encore des titres intéressant à composer, dans un style balisé où on se sentait parfois trop à l'étroit. Ça été une tout autre histoire pour Dragging bodies to the fall avec une phase de composition beaucoup plus longue et compliquée à mettre en place. Ça explique les 3 ans qui se sont écoulés entre ces deux sorties. On est dispatchés dans toute la France depuis des années donc on n'a pas la possibilité de se retrouver chaque semaine pour composer. On a donc bloqué plusieurs gros week-ends de session de composition à 6 un peu partout en France afin de voir ce qu'on avait en stock et dégrossir un maximum nos idées. Après ces sessions intenses, on rentrait chacun chez nous afin de peaufiner le tout et s'échanger les arrangements sous forme de maquettes.

Arnaud : Concernant le chant, j'ai travaillé sur des démos quasi quotidiennement et dès que le résultat me paraissait à la hauteur, j'envoyais le tout aux autres pour avis et souvent pour tout recommencer encore une fois (rires). Je me suis mis pas mal la pression pour cet album car c'était une première pour nous de changer de studio. En effet, depuis le début de General Lee et jusqu'au premier EP de Junon, on a toujours enregistré avec Clément Decrock du Boss Hog Studio. C'était vraiment devenu la maison et on avait envie de se mettre un peu en danger, sortir de notre zone de confort. On peut dire que Francis Caste du Studio Sainte Marthe nous a mis un bon coup de pied au cul pour que l'on se dépasse.



Les titres qui entament et terminent l'album sont écrits dans ce rôle précis ?

Martin : "Segue 1 : The final voyage", a été écrit dès le départ pour introduire l'album. On souhaitait débuter avec un segment assez court, dense et mélodique et surtout assez différent de ce que l'on a l'habitude de composer. Il donne un indice sur la variété de l'album à venir.

Arnaud : Lorsque nous avons travaillé sur la tracklist de l'album, finir par "Halo of lies" est devenu une évidence. Sa première partie est comme une grosse locomotive qui prend son temps pour se lancer, ce qui laisse le temps de développer ses ambiances de fin du monde et de descente dans les entrailles de la terre. On a d'ailleurs fait appel à un trio de cuivres afin de renforcer le côté épique. Après le silence vient "This dead place" qui est en fait un morceau caché. Le voyage est terminé, nous sommes arrivés dans les profondeurs.

Martin : On a voulu faire un clin d'œil au ghost track que nous pouvions découvrir dans les années 2000 dans certains albums de Deftones, Nirvana, etc...



Il en va de même pour le temps calme au cœur du disque ?

Martin : Notre musique est faite de passages très dynamiques et d'autres plus lents et mélodiques. Nous avons pensé la tracklist de la même façon qu'un set de concert. Emmener l'auditeur dans notre univers et lui proposer des intensités et des ambiances différentes tout au long du voyage.



Ce sont des compositions plus difficiles à intégrer à un EP, est-ce qu'elles auront une place en live ?

Martin : En effet, pour un EP, tu as plus tendance à aller à l'essentiel, au plus efficace, alors que dans un album, c'est nettement plus facile d'intégrer des moments plus calmes et contemplatifs. Ils font partie intégrante de notre univers sur album et en live, au même titre que les titres plus violents.



Je n'ai pas lu les paroles, mais elles semblent aller dans le même sens, c'est un album conceptuel ou c'est juste que Junon a des thèmes de prédilection ?

Arnaud : Junon et General Lee ont le même ADN avec des thèmes de prédilection qui abordent la destruction de la nature et le côté sombre de l'humanité. J'ai imaginé que l'espèce humaine a été forcée de descendre dans les profondeurs de la Terre pour survivre après que la nature ait repris ses droits suite à des siècles de saccages de propre environnement.



L'artwork est assez différent de ce à quoi vous nous avez habitué, pourquoi ce changement de style ?

Martin : On a toujours eu la volonté d'avoir un artwork différent album après album. Avec General Lee nous sommes passés de la photo, à la forme géométrique, à l'illustration et ça risque de continuer avec Junon. Le but étant de réussir à s'approcher au plus près de l'esprit et du message que l'on souhaite faire passer. On est tous amateurs de vinyles dans le groupe et on a toujours pris un soin particulier pour proposer des visuels de qualité.



Quel était le cahier des charges pour cette pochette ?

Martin : Avant la production, nous avons réfléchi en amont sur le concept et l'univers graphique dans lequel nous allions encrer la musique. Les paroles nous ont aussi guidé afin de garder une certaine cohérence. L'idée était de jouer sur la dualité entre le côté liquide représenté par la lave et le côté solide avec la roche ainsi, le tout avec des teintes chaudes et agressive ou plus froides. Je trouve que ça donne un visuel impactant, efficace et fédérateur avec le symbole central.



Vous avez encore sorti un très beau clip, comment avez-vous travaillé avec Chariot of Black Moth ?

Martin : C'est une première pour nous mais nous avions quelques connaissances qui avaient déjà fait appel à lui. C'est un process assez particulier car nous lui avons envoyé le projet par écrit avec l'idée globale, quelques éléments graphiques et des prises de vues live et nous l'avons laissé travailler avec une deadline. Il y a eu que très peu d'échanges car c'est quelqu'un d'assez mystérieux qui reste très succinct dans ses échanges.

Arnaud : Il a vraiment réussi à coller au thème de "Out of suffering" avec son ambiance menaçante en noir et blanc et cette nature qui se déchaine et qui englouti le monde des humains.



Source Atone Records sort de très bons disques, avez-vous des échanges concernant l'artistique avec les responsables du label ?

Martin : Arno et Krys nous ont laissé carte blanche là-dessus...Nous faisons de la musique avec passion, tout comme eux avec leur label. Ils ont à cœur de soutenir de beaux projets et c'est un plaisir de faire partie de l'aventure.

Arnaud : Leur roster est devenu en quelques années vraiment de qualité et on garde un très bon souvenir du festival Atone Mass qu'ils ont organisé en janvier dernier. Chaque groupe a vraiment envoyé du lourd, sans exception. On sentait un réel plaisir à se retrouver entre potes de label. On espère qu'une seconde édition aura lieu.



Je n'ai pas encore vu de dates de concerts pour les mois à venir, une tournée est en préparation ?

Arnaud : Petit retard à l'allumage pour défendre l'album car nous venons de rejoindre Voulez-vous danser (Celeste, Hexis, Lost in Kiev...) qui va se charger de notre booking et forcement il y a un peu de délai pour que tout se mette en place. On a joué une dizaine de dates ces derniers mois dont une bonne série juste avant la sortie de l'album, ce qui nous a permis de faire découvrir les nouveaux titres en avant-première. Actuellement, on travaille sur des gros week-ends à l'automne et on a hâte d'annoncer tout ça !



Yarotz est passé par le Hellfest en 2022. Junon, c'est pour 2025 ?

Martin : C'est une question ou une affirmation ? Car on n'a pas l'info (rires). Plus sérieusement, nous en avons aucune idée... Mais c'est un festival énorme avec des super groupes à l'affiche... ce serait évidemment génial d'y jouer !



D'ailleurs vous avez plusieurs autres projets qui ont du succès, c'est facile de gérer les emplois du temps de chacun ?

Martin : Comment tu l'as évoqué, les autres guitaristes jouent avec d'autres groupes, Fabien dans Yarotz et Alex dans Queen(Ares), et c'est parfois très compliqué en termes d'organisation. On doit éviter de sortir des albums sur les mêmes périodes et tenter de dégager du temps pour que chaque groupe puisse tourner un maximum. Ce manque de disponibilité est une des raisons pour laquelle nous avons arrêté General Lee... mais même si on se retrouve dans le même genre de position avec Junon, on a décidé d'accepter ce facteur et de prendre ce qu'il y a prendre. On ne lâche rien !

Merci Martin et Arnaud, merci à Junon et merci à Elodie de l'Agence Singularités.