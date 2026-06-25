Lorsque l'on parle de black metal, la scène française est l'une des plus qualitative et productive de la planète. Avec Résonances de Jours Pâles, le label Les Acteurs de L'Ombre nous apporte encore une production de grande qualité pour finir l'année en beauté. Spellbound (chant et clavier) offre ici une écriture toujours aussi belle et intimiste. Il se livre sur la séparation père/fille comme sujet central de l'album avec notamment le magnifique titre cinéraire : "Fanée oublié, nos étreintes, dans un silence impossible". Une introspection qui, black metal oblige, se concentre sur la douleur, les angoisses et la complexité des relations avec un enfant que l'on ne voit que par intermittence suite à une séparation. On est loin du nihilisme redondant du black old school. Spellbound maîtrise parfaitement ses vocalises pour nous transmettre ses émotions. On ressent dans ses choix techniques, les sentiments qui le traversent. La guitare est très présente avec des riffs techniques tantôt aériens, tantôt agressifs et sombres. La batterie emmène le tout de manière presque guerrière. Les arrangements sont aux petits oignons du début à la fin. On est pris dans une ambiance à la fois hostile et poétique avec des breaks bien posés qui donnent du corps à l'ensemble. On se laisse facilement bercé par ce bel album de black metal qui saura conquérir les amateurs du genre par sa qualité musicale et ses textes d'une poésie baudelairienne introspective.

Nolive85

Publié dans le Mag #69