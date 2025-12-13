Avant tout effort, il faut bien s'échauffer les muscles, sinon on risque le claquage, et ce serait dommage de rater une bonne session de metalcore parce que l'on est parti trop vite. Les Français de Jiro l'ont bien compris, et pour chauffer tes conduits auditifs, ils ont préféré y aller tranquillou pour commencer leur nouvel EP, Elevate spirit, sorti en novembre 2024. Le premier des 5 titres te malaxe doucettement, du lobe à l'hélix (oui, aujourd'hui, tu auras peut-être appris, le nom du haut de ton oreille externe), puis met en température l'oreille interne : intro guitare claire, chant clair et mélodique, petit riff saturé avec la batterie qui s'échauffe, comme un refrain qui s'allonge, et puis quelques growls perçus au loin alors que le premier titre s'éteint. Bien chauffé ? Alors c'est parti : les 4 titres suivants changent de température et de sentiment. Gros chant guttural, la guitare écrase du lourd, la basse et la batterie lâchent tout sur "Enmity spreads". Et ça ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin. Le quatuor/quintet parisien t'envoie ses tracks dans une maitrise parfaite. Les petits breaks mélodiques, l'inventivité de la section batterie, les ponts calmes entrent en résonnance avec les sections furieuses, et tout cela parfaitement produit. Jiro s'inscrit dans la lignée de Lamb Of God ou Bring Me The Horizon avec cet EP qui, on l'espère, en annonce d'autres.

Eric

Publié dans le Mag #66