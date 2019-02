Ça venait d'en-dessous... Ok, mais le "ça" c'est quoi et le dessous de quoi ? A cette double interrogation, je n'apporterai aucune réponse ! Mais tout de même, il faut bien l'admettre, en terme de nom "It Came From Beneath", ça claque. Et pour un groupe de métal qui arrache tendance Deathcore, ça le fait tout autant que pour l'un des rituels slasher movie d'Halloween. Derrière ce très bon patronyme, on trouve cinq gaillards venus de Lyon qui composent depuis 2009 (ou 2010 et leur EP éponyme si on ne regarde que les sorties) et qui font leur petit bout de chemin malgré les changements de line-up plus ou moins conséquents. Parmi ceux qui comptent, il y a eu le départ de Léo (chanteur) après la sortie du premier album (When no light remains en 2013) et celui de Lorenzo (guitare) qui remplace Alexis juste après ce nouvel LP qu'est Clair-Obscur. Entre les deux opus, le combo était repassé par la case EP (The last sun) en 2015, l'occasion de regoûter au travail de Fabrice Boy, incontournable producteur rhodanien (Lòdz, Stereotypical Working Class, Young Cardinals, Vesperine, Vicious Grace...), de rebosser des compos et d'affiner la ligne directrice pour être sûr de préparer au mieux la nouvelle claque. Une belle baffe que Send The Wood Music se charge de nous filer et quand le label d'Hyperdump, Lessen, Insolvency ou Kinky Yukky Yuppy annonce vouloir sortir moins de skeuds pour n'envoyer que du très gros, on se dit que c'est bien parti !

Oli