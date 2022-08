Antagonism of the soul avait placé Insolvency sur l'échiquier métal français avec l'intention de ne pas être un simple "pion", s'ils ne sont pas encore les rois, ce nouvel opus les amène, au moins, au rang de "cavalier". Cette pièce aux déplacements fantasques, capable des meilleures surprises, combinant à la fois puissance et finesse, présente dans les corps à corps et qu'on cherche à préserver.



Depuis ce premier album, le groupe a grandi (avec d'autres concerts malgré la période), a du faire face à un changement de batteur (Prosper a remplacé Mickael) et s'est fait de nouveaux amis qui sont venus renforcer les compositions. Les amateurs de featuring seront ravis d'entendre les voix de l'américain Ryan Kirby (Fit For a King) et de l'australien CJ (Thy Art Is Murder), ils apportent leur petite touche personnelle dans l'univers d'Insolvency et s'intègrent assez facilement dans le décor. Aussi sympathiques soient ces guests et leurs prestations, c'est assez négligeable comparé au travail de Pierre Le Pape (Melted Space entre autres) qui, s'il n'est pas officiellement membre du groupe, a fait passer ses claviers dans Illusional gates, les boucles et les arrangements électroniques sont assez présents mais ne dénaturent pas l'essence metalcore du combo, c'est donc un gros boulot de fond qui a été abattu pour réussir à se fondre dans la mêlée, apporter un vrai plus sans modifier l'ADN préexistant. On ne perd donc rien en blast, en mélodies en variations dans les chants (une belle palette de nuances du plus clair au plus growl), en riffs incisifs, en rythmiques millimétrées... Les touches de synthé mettent en relief certains éléments et ajoutent de la profondeur quand le quatuor décide de donner de l'air à ses morceaux, le retour à la brutalité n'en est que plus percutant.



Insolvency continue sa route et sa progression, évitant les pièges, se décalant pour mieux attaquer, trois pas de côté, deux pas en avant, c'est avec ce genre de crochets qu'ils marquent des points et se rapprochent de la place du roi. Gardons donc un œil sur eux si on ne veut pas être mis en échec.

Oli