Formé dans l'Ardèche en 2019, Inky Terra nous livre un opus d'un niveau rare pour un premier album. Ça balance grave avec un alt-metal où l'on retrouve une galaxie d'influences aussi variées que SOAD , Tool, du stoner et bien d'autres.

Le chant est juste parfait : tonalité, justesse, puissance et douceur. Les guitares naviguent entre riffs lourds et rythmiques entraînantes, appuyées par une basse sobre qui donne du corps à l'ensemble. La batterie est sans chichi, pleine de justesse sans en faire des (grosse) caisses. On trouve un équilibre parfait entre tous les membres du groupes. Il va falloir les suivre de très très près. Pour moi, un des incontournables du genre dans les sorties françaises du moment. Pour un premier LP, je n'aurais qu'un mot : respect !

Nolive85

Publié dans le Mag #67