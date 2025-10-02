Après un premier album éponyme délivré au début de l'année 2023, on s'attendait à ce que les Clermontois d'In Der Welt prennent leur temps pour lui pondre une suite en version LP digne de ce nom. Sauf que ces derniers, peut-être impatients ou craignant qu'on les oublie un peu trop vite (en tout cas, de notre côté, ce n'est point le cas), ont lâché en novembre dernier un EP de 5 plages nommé Sungazing. 3 titres + 2 interludes vocales (des extraits de film) pour 10 minutes de folie : on se situe plutôt sur un mega single qu'un EP. Ça sent clairement l'urgence, comme leur post-metal hardcore qui brûle intensément et nous fait fondre, pour faire le lien avec le nom de l'EP et à sa pochette explicite qui continue d'utiliser la même bichromie. On ne retirera rien à ce qui a déjà été dit sur le disque précèdent, Sungazing confirme à 100% les impressions qu'on avait eues à l'époque, la surprise en moins, la qualité de production en plus. Ces nouveaux morceaux révèlent moins de mélodies que son prédécesseur (dû au nombre de plages moins importantes, de fait), mais insistent davantage sur l'intensité et la variété des riffs lourds et tranchants, et dans la voix hurlée complètement exaltante qui se laisse quelques moments chantés très appréciés. Sungazing, de par le choix de son format court, laisse néanmoins de la frustration. Naturellement, on aurait préféré en voir un peu plus.

Ted

Publié dans le Mag #65