Malgré de nouveaux changements de line-up (un guitariste de perdu, deux de retrouvés), les Ice Chemicals ont maintenu le cap et bossé comme des tarés pour nous offrir un album soigné du début à la fin ! Amalgamant plusieurs influences, il est difficile de les enfermer dans un tiroir, mais si c'est assez ouvert, c'est aussi clairement du metal qui tabasse.



Et histoire de ne pas trahir qui que ce soit, les premières notes vocales sont on ne peut plus violentes. La petite intro, c'était pour la déco, très vite ça bastonne avec un growl méga-death de Geoffrey suivi par une série d'attaques incisives en forme de spoken word en vitesse accéléré d'Anaïs, son comparse lui répond avec une voix plus claire (mais lourde), et elle reprend le mic' avec quelques effets pour dynamiter tout ça. Le jeu des deux voix et des multiples chants éclipse quelque peu les instruments lors de la première écoute car on est rapidement captivé par l'énergie des deux arpenteurs de scènes. En y prêtant plus attention, sur une rythmique assez lourde et groovy, on a des guitares qui, elles aussi, se répondent, enchaînent des riffs, plaquent des accords et quelques phrases en notes à notes. Qu'est-ce que c'est riche ! Et histoire de nous mettre à genou, la fin de ce qui n'est que le premier titre envoie une mélodie aussi puissante que catchy (avec les deux voix). En moins de 3 minutes 30, "Turn to dust" nous rappelle pourquoi Ice Chemicals avait chopé notre attention il y a un peu plus de deux ans, et si les neuf morceaux suivants étaient du même niveau ? S'ils sont tous, au moins, bons, ils ne sont pas tous aussi ébouriffants de classe. "eXtasy", par exemple, fait bien le taf, mais apporte moins de surprises étant relativement linéaire, "I am the system" joue davantage sur l'énergie, "Die & retry" apporte des sonorités plus rock... en fonction de ses aspirations personnelles, on sera donc plus ou moins touché par ce que propose The lowest point. Je mettrais quand même encore en avant "Downward spiral" dont les harmonies sont assez hypnotiques et "Social justice" dont le "Are you ready" initial sonne comme un clin d'œil à KoRn pour un titre aussi lourd qu'explosif.



Avec son point le plus bas, Ice Chemicals atteint des sommets, à leur créativité musicale, il faut ajouter leur bon goût pour l'artwork avec cette structure aussi renversée que renversante avec de nombreuses interprétations possibles (et encore d'autres avec les autres éléments à l'intérieur). Une sacrée alchimie qui ne peut laisser de glace et pour laquelle je ne m'enflamme certainement pas encore assez...

Oli

Publié dans le Mag #71