Nouvelle production sous la forme d'un EP pour Ice Chemicals qui a renforcé son line-up pour permettre à Geoffrey de ne s'occuper que du chant. Il a donc davantage de liberté pour répondre à Anaïs et faire discuter leurs tonalités et styles, un death bien growlé pour lui, des attaques claires et incisives pour elles. Et sans faire ombrage aux trois musiciens qui les accompagnent, une grande part de l'intérêt du combo réside dans ces échanges. Derrière le choc des chants, on a un metal marqué par le neo (et notamment KoRn) qui ne fait que renforcer l'identité des Parisiens, ce style de rythmiques n'étant que rarement associées à ces voix. Les 4 titres ne sont pas tous du même calibre, j'avoue ne pas spécialement accrocher à "It's been a day" alors que "End this world" est particulièrement percutant, peut-être à cause de son petit côté System Of A Down ou alors je suis influencé par la très belle lyric video que le groupe a sorti... À toi d'écouter ce que tu préfères, mais quelque chose me dit qu'en concert, c'est avec des "End this world" ou "Watch me burn" que Ice Chemicals va retourner le public pour le mettre dans sa poche.

Oli

Publié dans le Mag #62