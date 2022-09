On the dry lake In the blue glow of dawn A distant dark source On our bed of soil Tauca, Pt. II

Entre deux confinements, Hypno5e a réussi à sortir de son antre pour proposer un concert streamé le 27 février 2021 depuis Paloma, la SMAC de Nîmes où ils avaient donné un vrai concert (avec du public donc) pratiquement un an auparavant. Filmé avec de multiples caméras et profitant d'une mise en scène visuelle très poussée, cette expérience est désormais disponible à la fois en vinyle et CD pour le son ainsi qu'en téléchargement et en DVD pour le son et l'image. C'est à partir de la version digipak proposant le CD et le DVD que cet article est écrit. Un packaging cartonné, sobre et élégant qui, dans des teintes bleutées, renferme un show exceptionnel.



Mais pouvait-il en être autrement ? L'opus A distant (dark) source étant un petit bijou, sa version live se devait d'être une expérimentation sans égal, Hypno5e et son équipe nous a donc concocté un spectacle hors du commun. Premier constat, le son est prodigieux, on n'a pas vraiment l'impression d'écouter du live tant il est clair, net, précis et puissant. L'installation a été méticuleusement réfléchie, le groupe se présente en carré et aucune particule sonore n'échappe à la captation. C'est un régal pour les oreilles. Pour les yeux, c'est pas mal non plus avec 4 grands panneaux sur lesquels sont projetées des images, essentiellement en noir et blanc. Elles limitent le spectre colorimétrique d'autant que le groupe n'est éclairé là aussi quasiment que par du blanc. On a bien un peu de rouge/rose/violet de temps à autres mais dans les moments les plus tendus, l'apocalypse se joue entre obscurité et éclairs tranchants. Le titre annonce une "expérience" et le mot n'est pas galvaudé. C'est réellement très impressionnant de vivre (et revivre à l'infini) ce concert. En bonus, on a le méga-clip vidéo des trois parties de "A distant dark source" (plus de 18 minutes !), on profite alors au mieux des magnifiques décors... On a aussi celui de "Tauca - Pt. 2 (Nowhere)" et quelques teasers.



J'ajoute que ce superbe live a un goût particulier pour moi car le 20 mars 2020, je devais assister à un concert d'Hypno5e à Béthune (coucou Le Poche) et le confinement a débuté le 17... A l'heure où les concerts reprennent peu à peu (ce n'est pas encore évident partout), la boucle serait-elle enfin bouclée ?

Oli