Avec Huntdown, on retrouve l'énergie et les sonorités du HxC East Coast US (Hatebreed, Terror...) du début des années 2000. Formé en 2022 par David (guitare) et Pec (guitare), et très vite rejoints par Camille (batterie), Phil (chant) et Kevin (basse), le combo nous propose donc un hardcore puissant et authentique. Le chant de Phil est d'une folle énergie et donne de la rondeur caverneuse et du groove à un ensemble survitaminé. C'est maîtrisé de bout en bout. Il faut dire que pour les Parisiens, c'est plus de trois décennies de rage et de fureur musicale avec des membres qui ont officié au sein de plusieurs groupes tels que HardXtimes, Angry Vets, Wendy's Surrender ou Dagara. This is war c'est six nouveaux titres ainsi que les quatre de leur premier EP (Chasing demons. C'est sans concession, sans chichi, du brutal primal qui nous frappe en pleine poitrine pour un moment de rage cathartique. Avec un tel premier LP, Huntdown a tout pour s'imposer comme un groupe majeur de la scène HxC hexagonale. Pour l'heure, c'est l'album de hardcore français de l'année !

Nolive85

Publié dans le Mag #68