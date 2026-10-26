Hrftr (Hereafter à l'oral) a sorti un nouvel album où son mélange de death-core/djent cherche un peu plus à s'éloigner de l'éternelle référence (Meshuggah). Pas aussi barrés que Hell Is Nothing (à lire/découvrir pas loin d'ici), nos frenchies s'éclatent tout de même en cassant les rythmes, apportant des breaks éclairés ou percutants au cœur de morceaux pourtant relativement courts. Ajoutant aussi quelques éléments électroniques en déco (voire plus avec "Veiled" et "Is it all set to fade ?"), les titres deviennent riches et efficaces, ça pulse et fracasse à tout va et quand ils calment le jeu ("Self haunted" !), on sait qu'on va prendre encore plus cher dans les instants qui suivent. Le chant est souvent lourd, quand il est moins obscur, il gagne en écorchures et ne joue pas à fond la carte mélodique (dommage, car la voix claire entendu sur "Mirage" me plaît beaucoup), évitant ainsi les nombreux pièges du metalcore. Au contraire, le combo rajoute un peu de gras sur "Deadweight" en invitant Eric, chanteur à l'organe très grave de Widespread Disease. What if that's all there is ? est un album réfléchi, abouti, puissant et précis et certainement qu'il m'aurait encore plus emballé si je n'avais pas écouté la bombe Hell Is Nothing en boucle ces dernières semaines...

Oli

Publié dans le Mag #71