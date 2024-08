Si j'étais un brin moqueur, je te dirais de ressortir ton pantalon patte d'eph', ton plus beau teeshirt moulant avec des fleurs et de faire chauffer ta vieille platine Marantz pour te mettre dans les meilleures conditions pour écouter Half asleep half awake, 2ème album d' Howlin' Jaws. Mais comme ce n'est pas mon genre, je vais juste te conseiller de te ruer sur cet excellent disque qui transpire le vintage et le très bon goût ! Enregistré à Londres, Half asleep half awake est un disque impeccable pour celles et ceux qui ont un attachement pour le rock énergique de Small Faces, des Kinks ou des Beatles. Tout dans ce disque fait effectivement référence à la musique seventies : le son volontairement vintage (adjectif déjà utilisé dans ce papier, ce qui n'est pas une anodin) les compos qui font mouche (elles sont trop nombreuses pour être toutes reprises ici) et les voix impeccables. J'ai très vite pensé aux géniaux Supergrass en écoutant cet excellent album de Howlin' Jaws. Aussi à l'aise pour sublimer le rock (rien que ça !) que pour tutoyer la perfection en ralentissant le tempo, le trio parisien frappe un grand coup. Et quand la bio parle de ce disque comme de leur Sgt Pepper pour le côté mystique et expérimental (en référence à des instruments traditionnels peu courants dans le rock), on n'est clairement pas dans le faux. Good job !