Hølls nous livre un bel album de post-metal qui commence tout en douceur. Je me retrouve en pleine lande écossaise, le visage fouetté par une brise d'automne, puis le sol se dérobe sous mes pieds. Je plonge dans le dédale des caves sombres et humides de mon âme. La musique devient lourde, le scream acéré, alterne avec des passages plus mélancoliques. C'est très joliment réussi. Hølls nous promet dès le début un voyage dans la plus pure tradition post-metal. Il y a quelques faiblesses dans les passages en voix claire au début, mais largement compensées par un scream parfaitement maitrisé et une ambiance sombre, lourde et pleine de torpeur très réussie.



L'album s'écoule, "Fall into decay" nous donne notre dose de noirceur et de violence avant "Thorns", le petit bijou de cet album : un chant clair, posé, une belle montée dans la lourdeur avec des riffs lancinants et hypnotiques. La force de cet album réside dans le fait que les chansons se suivent dans une progression et ne sont pas des variations l'une de l'autre. On a ici un vrai panel créatif permettant à notre oreille de ne pas se lasser. Les amateurs de pogo et autres joyeusetés tribales du pit n'y trouveront pas leur bonheur, mais le post-metal de Hølls fait mouche comme une balade crépusculaire dans la campagne désolée d'une fin d'automne, alternant rayons de soleil, averses de pluie et flots de grêles. Le backing vocal de Geoffrey Martinazzo dans "Upsetters" bonifie le chant de Sandra Chatelains en apportant une superbe touche finale au morceau.



Un album à découvrir avec de belles choses prometteuses. On retrouve des alternances réussies entre douceur et violence profonde, et cela, tout en nuances. Pour un premier album, les Bisontins de Hølls mettent la barre haut. III est sans conteste un album réussi, créatif, avec une production solide. Les amateurs du genre y trouveront sans conteste leur bonheur et perso, cela m'a donné envie de les voir en concert.

Nolive

Publié dans le Mag #64