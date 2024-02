On a raté le deuxième album d'Herod mais pas le troisième, et ça aurait été une belle connerie que de passer à côté de cet Iconoclast. Les Suisses ont calmé quelques-unes de leurs (h)ardeurs et ont - sans surprise tant les liens avec The Ocean sont nombreux - charmé Pelagic Records pour livrer un album de post-metal où la violence des riffs n'a d'égal que les frissons procurés par les instants délivrés de la puissance brute mais habités par des esprits aériens.



Aussi à l'aise quand ça bourrine que quand ça câline, Herod ne fait pas trainer les transitions, passant rapidement d'une ambiance à l'autre, son spectre étant bien plus large à ses extrémités qu'en son centre. De ce fait la "moyenne" musicale n'est quasi jamais audible, on est toujours soit dans le cyclone, soit dans son œil. Seul peut-être l'ultime "The prophecy" montre quelques atmosphères déchirées, la voix de Loïc Rosetti (The Ocean) y étant certainement pour quelque chose, elle transperce les murs de guitare de par sa clarté avant de sombrer du côté obscur. Les autres invités sur ce disque ont choisi leur camp assez aisément, l'organe de Matt McGachy (Cryptopsy) donne dans le guttural sur "The edifice" tandis que le chœur Les Mystères des Voix Bulgares enchante "The ode to..." avec une présence phénoménale et un mariage particulier avec le son du groupe, le morceau en devient mystique, cette collaboration, plus inattendue, se révèle être la plus excitante, au cœur de la galette, ce titre se fait plus que remarquer. Parmi les autres moments marquants, je placerais volontiers "The becoming" et "The obsolete" particulièrement sauvages, lourds et brutaux. Si tu aimes quand ça blast, tu seras servi.



Rares sont les héritiers de Cult Of Luna qui fracassent autant les tympans dans leurs parties death et arrivent tout de même à reprendre de la hauteur en calmant le rythme, à ce titre Herod mérite le détour et fait un bel hommage à ses aînés, contrairement à ce que pouvait laisser penser le titre de l'album, les icônes sacrées sont respectées...

Oli

Publié dans le Mag #57