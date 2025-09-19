Si on évoque le metal et la folie du côté de Toulouse, on pense immédiatement à Psykup, il va falloir mettre à jour nos références et ajouter Helm à ce rayon. Musicalement, c'est une fusion d'un tas de trucs (néo, metalcore, électro-indus et même pourquoi pas du rock progressif), c'est un joli bordel assez bien construit pour que chaque bizarrerie trouve sa place et donc qu'au final, ce qui pouvait sembler étrange devienne la signature du groupe. Si les zicos s'amusent à multiplier les idées et les genres, il en va de même du chant qui prend un malin plaisir à tenter de nous perdre ! Une partie metal, une autre hip-hop, un passage ultra mélodique complètement pop, pas de souci, allons-y ! Aussi à l'aise dans tous les styles et sur toutes les bandes-sons, Boris explose toutes les limites fixées par les tiroirs duquel les chanteurs ne sont pas censés sortir et crée des débats au sein de son propre esprit, suis-je en train d'apprécier cette ligne ultra variétoche option comédie musicale pour seniors ? "Vestiges" (et ses aiguës à la Muse) et "Les miroirs" poussent le bouchon très loin, je leur préfère donc le début de l'EP avec lequel je me sens bien plus en "fusion".

Oli

Publié dans le Mag #65