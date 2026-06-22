Hellixxir se présente sur scène en disant qu'ils viennent de Grenoble, capitale du crime et des noix. Eh bien apparemment, on y retrouve aussi de très bons groupes de thrash/black. Avec Beyond the frame, les Grenoblois nous plongent dans la folie, l'égarement de l'être et notre déchéance. Un album bien dense avec pas moins de treize titres ! Excusez du peu ! C'est un album noir et saignant qui nous enfoncent dans la folie par une lourde et lancinante introduction. Puis, très vite, blasts et riffs techniques et acérés viennent nous capturer pour nous balancer avec violence dans leur rage criante. C'est technique, sombre et le mélange death/thrash/black est audacieux et très réussi. Alexandre Marin montre de belles qualités au chant avec un scream torturé et intense. Le groupe utilise les breaks avec intelligence, alternant nappe black, l'énergie violente du thrash et des solos plus heavy. Avec ce quatrième album, Hellixxir fait preuve d'une maturité et d'une créativité qui est de bonne augure pour la suite dans un monde qui foisonne de productions musicales qui peinent à se distinguer.

Nolive85

Publié dans le Mag #69