Né sous l'impulsion de son guitariste Tom, Hell is Nothing voit le jour en 2021, sort un premier EP en 2023, signe dans la foulée chez Klonosphère, modifie son line-up (Jack arrive au chant, le bassiste s'en va, seul l'autre guitariste Enrique reste) et vient nous expliquer ce qu'est le silence en 40 minutes de sons lourds...



Après une petite intro, somme toute assez conventionnelle, "What is this thing we call silence?" envoie un mur de guitare ultra djent, le son est précis et massif, on s'imagine alors que l'on va avoir affaire à un groupe fan de Meshuggah qui en reprend les recettes à sa sauce. Mais non, très vite, l'ambiance s'assagit et c'est une voix très douce qui vient accompagner quelques notes très claires, les cordes se distordent de nouveau et le chant se durcit, il passe en mode death, joue sur les deux tonalités, on revient sur un passage djent avant un nouveau break assez dépouillé. Le cerveau cherche à comprendre ce qu'il se passe, pas sûr qu'on saisisse tout de suite ce qu'est le silence... Si "Leveling downpour" part lui sur des bases très métalliques, Hell is Nothing casse là encore son morceau avec un break bien senti (le genre de trucs que Tool, et moi, adorons) et entre deux riffs ultra groovy et un growl rageur nous fait planer avec une mélodie à la puissance redoutable. Mais c'est quoi ce groupe qui nous met une claque en à peine 2 titres ? Et on n'est pas au bout de nos surprises car à tous ces éléments, HiN ajoute des enchaînements assez math, des structures et même des solos plus prog sur une rythmique djent ("Lost in the world", "The final step") ou sur une batterie stéréophonique ("Unconcealment"). En plus d'avoir des capacités vocales largement au-dessus de la moyenne, Jack joue avec les effets pour donner encore plus de variété à ses chants, il joue au caméléon, se fondant dans le style déployé par les musiciens qui passent de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante. Ça secoue dans tous les sens et ce n'est pas du côté des textes qu'on trouvera de quoi se rassurer ou devenir optimiste. On sent même un peu de désespoir chez les guitares qui matraquent un peu moins fort à la fin ("Last sky").



Beaucoup d'espaces entre les phrases de grattes, mais pas vraiment de silence pour ce premier album de Hell is Nothing qui, plutôt que de nous le définir, invente un nouveau style mêlant la rugosité et la froideur du djent et la créativité et la chaleur du prog, un truc assez improbable sur le papier, mais qui est plus que réussi sur ce disque.

Oli

Publié dans le Mag #71