Les Anglais fêtent leur dixième anniversaire avec un (déjà) quatrième album ! Si sur le fond, le groupe tape toujours dans un métal qui mixe djent et metalcore, dans la forme et dans le son, il y a une sacrée évolution avec l'arrivée au chant du leader de No Consequence à savoir Kaan Tasan (Jamie Graham préférant consacrer davantage de temps à sa famille), ça blaste toujours avec un débit assez impressionnant pour un chant clair et comme les petites mélodies sont bien venimeuses, ça matche carrément. Le chant devient même la pierre angulaire de ce The disconnect car les guitares de Heart Of A Coward restent sur la même tonalité et les parties aventureuses (progressives donc) sont assez rares. Même sur "Return to dust" qui aurait pu être un instrumental, Kaan vient poser un chant très doux qui accompagne les instruments plus qu'ils ne les dominent comme sur le reste de l'opus. Un peu redondant sur la distance, tu ne peux pas passer à côté de ce The disconnect si tu es familier des HoaC , idem si tu apprécies particulièrement le djent, dans tous les autres cas, il faut au moins te pencher sur "Suffocate" ou tester ta compatibilité sur leur assez bon clip/single "Drown in ruin".

Oli