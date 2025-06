Sway c'est "vaciller" telle l'action de la flamme qui vivote dans l'air, ça pourrait aussi être "hésiter à aller dans un sens ou dans l'autre" car avec cet album Headcharger semble tout autant accentuer son côté dur et hargneux que son côté doux et soyeux.



Ils ne choisissent pas et jouent sur les deux registres, parfois même au sein du même morceau ("Dance on your grave" et "Obsessed" par exemple). Les Caennais élargissent donc les possibilités tout en gardant en tête l'idée de mettre en avant des mélodies, quitte à les livrer avec un peu de venin et d'acide. Quand elles sont moins chargées en rugosité, on se laisse complètement dominer, on chantonne les "Wake up stand up and run, I know right now, for times to come I'll made this vow" ("Wake up and run") ou "Do you know the place I come from ? There's no sky, no ground" ("Against the storm"). C'est au-delà du catchy, l'efficacité est maximale sans que le titre ne tombe dans le sirupeux. Headcharger exploite au mieux les tonalités de ses chanteurs, David venant régulièrement appuyer Sébastien quand les guitares ne l'ont pas déjà mis sur orbite (leur harmonie sur "Skip the ground" ou "This can't be mine" est bluffante). Il est évident que les cinq musiciens se connaissent désormais par cœur et peuvent évoluer avec plus de libertés, totalement mis en confiance par le bloc qu'ils forment. Ainsi, quand ils passent à l'attaque, c'est particulièrement bien coordonné, les lignes incisives du chant suivent les instruments (ou inversement) dans un effort tactique qui ne laisse aucune chance à nos défenses ("A good hand"). Chacun des dix titres a son petit truc en plus (fallait bien phraser le hit de l'année) qui fait qu'on s'y accroche et qu'on l'apprécie peut-être davantage que les autres et selon les goûts et les couleurs, chaque auditeur pourra débattre de quel titre est son préféré et pourquoi. Ne me pose pas la question, je ne saurais choisir entre les reliefs escarpés de "The sand and the sky", le côté velcro (ultra attachant) de "Wake up and run" ou l'explosif "Insane" (qui porte le même nom que le groupe dans lequel je jouais à la fin des années 90 !).



Que de chemin parcouru par Headcharger (et je ne parle pas de Doggystyle) qui sort un huitième album tout aussi indispensable que les sept premiers ! Non, ils n'ont pas déjà tout dit et essoré leurs idées, ils continuent d'en trouver des nouvelles toutes aussi excellentes. Et pour répondre à leur question (posée sur "Wake up and run") "Where I am ? Where I go ? Searching high, searching low. Is this the way ?, ne cherchez plus, this is the way !

Oli

Publié dans le Mag #63