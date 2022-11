Headcharger a été appelé à la rescousse pour jouer les remplaçants de luxe sur cette édition 2022 du Hellfest, retour sur bonne surprise et ce gros show avec leur chanteur Séb.

Headcharger Comment s'est passé votre ajout sur l'affiche ? Vous étiez sur une liste d'attente ou ça a été une surprise totale ?

Nous sommes toujours restés en contact avec l'équipe du Hellfest. Dès que nous sommes en tournée, nous leur faisons savoir. Je pense qu'il y a un intérêt mutuel concernant nos projets respectifs. Nous espérions fortement revenir sur ce fest mais pas aussi tôt. Je ne sais pas s'il y avait une liste mais Ben m'a contacté quinze jours avant la date pour me proposer le remplacement de Mammoth. Une mainstage du Hellfest, ça ne se refuse pas et à 15h encore moins... Alors je ne t'explique pas quand nous nous sommes rendus compte que c'était le même jour que Metallica !



La Mainstage 1 fait-elle peur ?

Pas du tout. Forcément tu as une grosse dose d'adrénaline mais nous n'avons jamais eu peur de monter sur une scène. On est quand même des privilégiés dans ce métier de pouvoir échanger avec autant de personnes. Le public est le plus souvent hyper bienveillant donc c'est à nous de lui rendre la pareille.



Vous aviez déjà joué devant autant de monde ?

Devant autant de monde je ne sais pas, mais tu sais nous avons joué sur plusieurs très gros fest en France et à l'étranger et à chaque fois c'est une expérience incroyable. Il faut reconnaître que le public du Hellfest est unique. Il te transmet son énergie dès la première note. Il n'y a aucun autre festival où il y a autant de personnes devant les scènes et dès l'ouverture.



Vous avez pu profiter du festival après votre concert ? Quels groupes êtes vous allés voir ?

Me concernant j'ai enchainé les interviews, et le seul concert que j'ai pu voir en intégralité c'est Metallica. Tu sais ce genre de journée passe à une vitesse folle. Tu arrives, tu décharges, tu pars en interview, tu joues, tu repars en interview et enfin il te reste ta soirée pour profiter un peu en tant que spectateur.



Vous aviez fait le festival en simple spectateur ?

Nous étions venus pour faire la promo d'Hexagram il y a 4 ans et nous avions pris la température du festival et de ce qu'il est devenu.



Headcharger La presse vient du monde entier au Hellfest, Metallica est peut-être en coulisse, ça met un peu de pression ?

Franchement si nous avons de la pression c'est juste celle de donner le meilleur de nous-même. J'ose croire que si nous en sommes là aujourd'hui c'est aussi parce que nous faisons une musique qui nous tient à cœur et avec sincérité. Te dire que nous appréhendons ce genre d'évènement sans pression serait te mentir mais c'est surtout lié, encore une fois, au fait de donner le meilleur de nous et de ce que nous sommes.



Vous aviez travaillé un set particulier ou c'est un concert comme les autres ?

Nous avions 40 minutes de set sur cette édition et le choix des titres s'est fait assez naturellement. Nous sommes allés piocher dans nos 7 albums même si je dois reconnaître que nous aimons tellement jouer les titres de Rise from the ashes que nous lui avons laissé la part belle.



Vous avez fait le Hellfest 2011, qu'est-ce qui a changé en 10 ans ?

Notre manière d'aborder ce genre d'évènement et donc notre expérience je pense. Maladroitement, au début, tu essaies toujours d'occuper tout l'espace de ces très grandes scènes alors qu'il est souvent préférable de se recentrer pour jouer en groupe.



Et qu'est-ce qui n'a pas changé ?

Notre passion, notre sincérité et notre envie d'échanger.



Vous faites d'autres festivals cet été, c'est difficile de les aborder comme des dates "importantes" après le Hellfest ?

J'espère que cette date nous servira pour être encore meilleurs au contraire. C'est là que la vraie pression va commencer. Il va falloir être à la hauteur de l'estime que le public nous porte et rester sincère avec eux. Il va falloir faire du Headcharger en fait.

Merci Seb et merci Olivier (At(h)ome).

Photos : JC Forestier

Oli