Rise from the ashes, carrément. C'est leur choix. Je peux comprendre que le groupe perçoive cet album comme une renaissance étant donné qu'il a intégré deux nouveaux musiciens et un nouveau label mais, que les fidèles se rassurent, le combo n'a rien perdu de sa superbe et de son ADN et aurait très bien pu intituler son nouvel album Back into the light si les Zoë n'avaient pas eu l'idée avant eux. Car la silhouette présente sur la très jolie photo de Mathieu Ezan retourne bel et bien dans la lumière, délaissant une part d'ombre et acceptant d'être au centre du rayonnement. Car ce septième opus est le plus lumineux des Caennais, certainement aussi le plus chaleureux.



Le plus rock aussi, depuis pas mal de temps, Headcharger s'éloignait de son passé métallique, l'arrivée d'Antoine à la batterie et de David, à la guitare et aux choeurs, a accéléré la mue, il faut dire que le "nouveau" guitariste est un grand amateur des sonorités et d'harmonies incisives (on te recommande chaudement ce qu'il a fait avec Noïd), le groupe a donc gagné en légèreté tout en conservant sa base stoner. Quelques bribes de hurlements traînent du côté de "Magical ride" mais ce sont les mélodies qui percutent nos oreilles et font qu'on s'accroche irrémédiablement à chacun des titres. Des compositions qui forment un tout cohérent sans se répéter, jouant sur les arrangements, les rythmiques, les effets, même quelques ajouts inattendus parfois pour nous maintenir en haleine. Avec une telle qualité tout au long des dix pistes, difficile d'en sortir du lot, j'ai une petite tendresse pour "The things to shape" et sa dynamique, une grosse pour "Rise from the ashes" dont le break de basse et la construction générale tout comme quelques distorsions me font penser à Tool.



Le parcours musical d'Headcharger n'est pas sans embûches mais il est toujours sans faute, plus que renaître, ils savent se réinventer en gardant leur cœur et ne modifiant que par petites couches successives ce qui peut être changé et, je peux le dire, amélioré. Ces mecs sont tout simplement brillants.

Oli