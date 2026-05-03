Premier album du quatuor transalpin, Rising through decay nous balance tout au long de l'album un tempo de batterie de speed metal ultra rapide et sans faux semblant. La guitare, clairement au couleur du trash metal avec des solos mélodiques et des riffs agressifs, appuie la violence d'Hateseed. Le chant phrasé et crié qui ressemble au standard du Hardcore vient renforcer les guitares et la batterie avec une ligne de basse simple et syncopée. On obtient alors un mélange qui, bien que surprenant, tient parfaitement la route. On a l'impression de courir un 1500 mètres, violent, étouffant, avec très peu de place au repos. Plus l'écoute de l'album avance et plus on se laisse bercer, voire même attraper par les riffs incisifs et le chant particulièrement réussi d'Ivan Magnani. Cependant, c'est ce que l'on attend d'un groupe qui se revendique de la mouvance thrash. Autant dire que les Italiens ne laissent pas indifférents et ont les moyens de s'imposer comme un groupe important dans les nouveautés d'un genre qui avait besoin d'un peu de sang frais pour retrouver ses lettres de noblesse, Hateseed offre donc des pistes intéressantes pour les amateurs. Le combo, thrash, speed, HxC, se révèle extrêmement efficace et agressif. Un groupe à suivre qui nous offre une belle promesse avec ce premier LP .

Nolive85



Publié dans le Mag #68