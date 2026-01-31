Tu te souviens, cet été, quand on t'a offert des places pour voir Hatebreed lors de leur unique date française hors festival ? C'était à La Grange du Charfait et on y était !

Hatebreed Je suis sûr que le nom de la salle ne vous dit rien. Alors, commençons par planter le décor : Saint-Paul-en-Pareds, charmante petite bourgade de 1300 habitants qui vivent paisiblement dans l'Est du département de la Vendée. Pierre Jadaud, devant la contrainte de devoir fermer son bar lorsque celui-ci était privatisé, décide alors de créer une salle de concerts pouvant aussi servir à recevoir diverses manifestations. Alors du coup, quitte à ouvrir un lieu, autant qu'il soit grand. c'est ainsi que la Grange du Charfait a vu le jour en 2024 avec ses 900 places. On pourrait pratiquement y faire tenir tous les habitants du village. Elle possède tous les atouts des plus beaux lieux de concerts de la région ! Pari un peu fou, mais qui semble en passe de trouver son public.



De son côté, Hatebreed fête actuellement ses trente ans avec le Savagery tour. Ainsi, entre deux dates de festivals en France, l'équipe de la Grange du Charfait a fait le pari de les recevoir pour leur seule date en salle en France lors de cette deuxième partie de tournée européenne. Un peu fou ces Vendéens ! Eh bien, pari gagné, avec une salle qui a accueilli pas loin de 700 personnes pour cette date unique et un concert complètement dingue. En même temps, la bande à Jasta, originaire du Connecticut (Bridgeport pour être exact), c'est 10 albums avec des tubes immanquables comme "Destroy everything" avec lequel ils ouvrent les hostilités, ou encore "I will be heard", mais aussi "Looking down the barrel of today". La balle de la mort a flotté sur un public qui a moshé avec une violence bon enfant sous les riffs dynamiques des États-Uniens. Jasta a donné sans compter comme il sait si bien le faire, il y avait un vrai échange, une forme d'osmose entre la scène et la salle qui rendait ce concert magique. Bref, les Ricains ont massacré l'assistance à coup de hits pendant un set de plus d'une heure. Ce fut une sacrée séance de cardio qui vaut tous les abonnements à la salle de sport ... avec le plaisir en plus. On notera en ouverture que la première partie était assurée par des groupes de HxC locaux. Doze et ATH ont fait belle impression et on ne manquera pas de les suivre lors de leurs prochaine dates.

On remercie Vincent de la Grange du Charfait pour son accueil ainsi que toute son équipe pour leur gentillesse. On ne manquera pas de suivre l'actualité de la salle qui semble bien déterminée à devenir une scène qui compte.