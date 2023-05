Guitariste en soif d'aventures, Harun Demiraslan donne ici en solo une suite à Step In Fluid puisque cet album est aussi instrumental que prog', pour les amateurs de métal tranchant, il faudra attendre le retour dans les bacs de Trepalium (prévu cette année). Toujours en mouvement, si In motion fait la part belle à la guitare, Harun n'a pas délaissé la partie rythmique puisque Shob (bassiste passé par Eths) et Morgan (passé par bon nombre de combos dont Myrath, Klone, Eths, Headcharger, Kells, Kadinja, Eyeless, In Other Climes...) assurent plus qu'un accompagnement et donnent des allures de "vrai groupe" à ce projet. Une odyssée qui n'a vraiment pas grand-chose de solitaire car quelques amis viennent apporter leurs couleurs aux morceaux, citons notamment Richard Daudé ou Christophe Godin (Mörglbl, Gnô...) pour les fans de 6 cordes mais aussi Matthieu Metzger et le saxophone qu'il incorpore si bien aux titres méandreux (tels ceux d'Anthurus d'Archer ou Klone). Les compos nous promènent au gré du vent, des rythmes et des cases plus que des effets qui évitent la démonstration des banques de son, donnant à l'album une belle homogénéité malgré une vraie diversité puisqu'on peut passer d'influences jazz ("Under the sun") à d'autres électro ("I bisimilah Lily") ou folkloriques (le superbe "Nomad" découvert dans United guitars Vol. 3).

Oli