Un set "tout seul", un autre en compagnie de Regarde Les Hommes Tomber, les Hangman's Chair n'ont pas chômé au Hellfest où ils venaient pour la troisième fois. Debrief après la tempête...

RHLT vs Hangman's Chair Jouer deux fois au Hellfest en 4 jours, c'est pas mal, que demander de mieux ?

Oui c'est sûr ! C'est une magnifique opportunité. L'équipe du Hellfest nous a toujours soutenus depuis longtemps et c'est réciproque. Ils permettent avec toujours autant de passion et de professionnalisme à beaucoup de groupes français d'avoir une belle visibilité sur une super affiche, de jouer sur de belles scènes avec des top groupes mondiaux et un accueil comme on en voit rarement à l'étranger. Encore merci à eux.



Vous avez pu profiter du week-end, quels sont vos meilleurs concerts ?

Pas vraiment non malheureusement. Nous avons joué le jeudi soir à 22h30, nous avons eu quelques rendez-vous professionnels et interviews dans l'après-midi, après il fallait se préparer sur le plateau de la Valley. Le vendredi nous sommes rentrés sur Paris car samedi nous étions programmés sur un festival vers Metz et nous avons repris la route direction Clisson directement après le show. On a dormi 3 heures et nous étions rebelote sur la scène de la Valley avec les potos de Regarde Les Hommes Tomber notre set collab'. Nous avons pu profiter le dimanche en soirée chacun de notre côté, après une journée bien remplie avec label et agent. Perso, j'étais devant Tryptikon pour clôturer le fest.



Le deuxième concert était particulier puisque c'est une scène partagée avec Regarde Les Hommes Tomber, comment s'est faite cette fusion ?

C'est Tony le guitariste de RLHT qui m'a appelé pour me proposer cette collaboration. Ils avaient reçu une offre pour un concert inédit et spécial de la part des illustrateurs et graphistes Fortifem. Le concept était de faire collaborer 2 bands et de travailler un set en commun pour un concert qui se déroulerait au Trianon à Paris. Le défi musicalement et logistiquement était de taille mais très alléchant. On avait dit feu ! Nous avons réussi à trouver du temps pour tout ça malgré nos emplois du temps respectifs très chargés. Une alchimie s'est vite installée entre nous musicalement et humainement. Ça a été une aventure forte et enrichissante sur tous les points. Nous avons créé des liens très forts avec les mecs. C'était parfait.



La presse vient du monde entier au Hellfest, ça met un peu de pression ?

Non pas vraiment plus de pression que sur d'autres événements. Je dirais que la pression je l'ai sentie venir principalement les quelques minutes avant de monter sur scène le jeudi soir. La pression était forte car notre show était attendu particulièrement ce soir-là... Toutes les personnes de notre label étranger étaient présentes, il y avait la captation live Arte Concert également... Mais ce n'était que du bon stress.



RHLT vs Hangman's Chair Vous êtes des "habitués" du Hellfest, depuis 2011, comment le festival a-t-il changé ? Et qu'a-t-il conservé ?

C'est notre troisième Hellfest. Ce festival est devenu un passage obligatoire pour tout groupe qui se respecte. Ils se sont forgés une réputation mondiale, année après année. Et c'est amplement mérité ! C'est des bosseurs. Je ne suis pas forcément un adepte de festival moi même en tant que spectateur mais en voyageant énormément avec le groupe à l'étranger et en côtoyant des groupes du monde entier, tout le monde est d'accord pour dire que ce fest a un accueil et une saveur particulière. Cette dernière édition sur 7 jours de festival, c'est juste énorme, rares sont les organisations qui peuvent se le permettre. Bravo à eux



Vous y allez quand vous n'êtes pas programmés ?

Comme je te disais, je ne suis pas un grand amateur d'événement aussi balèze, je ne suis plus trop à l'aise dans une densité de foule pareille. J'y ai joué 3 fois avec Hangman's Chair, une fois à l'époque du Furyfest avec Arkangel et j'y suis allé 2 fois en spectateur mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le Hellfest. Pour une chose tout particulièrement, c'est qu'ils n'ont jamais eu peur de programmer autant de groupes mainstream que de groupes de scènes alternatives et extrêmes, de bands de musique de niches qui résonnent plus en club, et ça, aucun festival de cette acabit n'ose le faire. Encore une fois, chapeau à eux.



Vous aviez fait le Hellfest From Home en 2021, la présence ou l'absence de public a-t-elle une influence sur votre jeu ?

Ça a été notre premier retour sur la route après pas mal de mois chez nous à composer le dernier album et à l'enregistrer. Ça nous avait fait une belle respiration post confinement, ce trip sur le site du festival pour faire cette captation et une belle vidéo à partager également. C'était super !



Le concert diffusé par Arte comptabilise en quelques jours plus de 30.000 vues, les absents au fest se régalent mais est-ce que vous vous êtes regardés ?

Nous avons évidemment regardé mais plus avec un regard technique, pour voir si l'équipe de captation avait fait un boulot correct sur la reprise de notre son. Tu peux vite te retrouver avec une belle vidéo mais un son de merde, des fois. Nous sommes très exigeants là-dessus et sur ce coup, à part un ou 2 couacs, la capta est belle.



Parmi tous vos souvenirs au Hellfest, quel est le meilleur ?

Le meilleur a été ce slot à 22h35 ce jeudi pour Hangman's Chair en solo. C'était incroyable, un super échange avec le public.



Et le pire ?

Le pire ? Ma gueule de bois du lundi matin avant de reprendre la route je pense...

Merci aux Hangman's Chair ! Et si leur label nous découvre en lisant cette interview, qu'ils sachent qu'on chronique aussi des albums !

Photos : JC Forestier

Oli