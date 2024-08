Que s'était-il passé ? Pourquoi ces bleus aux genoux et aux cuisses et ces courbatures aux bras, avais-je soulevé des poids ou des haltères toute la nuit ? Ce sont les premières questions que je me suis posées au réveil ce 1er avril. Un peu comme dans un scénario de Jon Lucas (Very bad trip) ou un film de Todd Phillips mais sans gueule de bois. Je devais écrire ça noir sur blanc, pour présenter cette soirée Off du festival Post In Paris qui proposait un éventail de genres aussi variés que captivants.

Après un succulent gigot d'agneau pascal savamment arrosé et en bonne compagnie, je m'offre une balade digestive jusqu'au Supersonic. On est dimanche et demain c'est férié, pourquoi ne pas en profiter ? En plus le plateau est canon ! La fréquentation est plutôt bonne, les amateurs de post-rock et de noise se sont donnés rendez-vous, mêlés à quelques curieux tout de même.



Syberia qui ouvre la soirée est un groupe barcelonais. Il suscite mon admiration en ayant appelé le groupe du nom d'une région aussi glaciale, alors qu'ils doivent bénéficier au quotidien de températures clémentes. Ce paradoxe est génial. Avec leur look et leurs cheveux long, on ne se trompe pas, Syberia joue un post-rock empreint de metal. C'est épique, un soupçon homérique, ça fait voyager, les images des histoires qu'ils racontent viennent assez facilement et le tout sans une parole. Les compos sont plutôt longues, ils possèdent un style bien à eux et je vous avouerais que je me suis laissé tout au long du set emporté par leur musique. Sur scène, le groupe est assez statique mais headbang de façon si esthétique que c'est un plaisir pour les yeux. Bravo !



Hammok Arhios seront les deuxièmes à jouer. Leur dernier album a reçu un accueil chaleureux et leur dernier passage au Post In Paris a été très remarqué (selon ce que j'ai pu lire). Ce qui marque dès le début avec Arhios, c'est leur tonalité pop ("Bashibousook"), leur coté répétitif entrainant ("Bara"). C'est fort agréable (et ça serait parfois presque dansant), ça tranche avec le groupe précédent. Les compositions en général n'excèdent pas cinq minutes, ce qui donne un rythme assez digeste au set. Concernant les musiciens, ils connaissent leurs partitions pour avoir de nombreux concerts à leur actif. Décidément la programmation de ce plateau est pleine de surprises.



Enfin, Hammok investit la scène. Bien qu'inconnu dans nos contrées, Hammok a surpris auparavant par ses prestations au Pays-Bas. J'allais enfin voir ça. Il aura fallu moins d'un morceau pour chauffer le public qui n'aura de cesse de remuer et mélanger le pit. Le set est musclé et toute l'énergie de l'album se concrétise sur scène. J'aurais presque envie de les comparer à At The Drive-In sur la fin du show, où chacun des membres a été explorer un coin de la salle. Le chanteur en allant chanter au milieu d'un public déjà bien chaud (possiblement sur "J/D/F" car ils n'ont pas joué "Machine gun"), le bassiste a été se percher sur la rambarde de l'étage le temps d'un morceau (rien que ça) et enfin le batteur en a fait de même, retenu par le public afin d'éviter une malencontreuse chute malgré une certaine envie de sauter dans la fosse (attention c'est haut quand même). Ce show a pour moi confirmé qu'Hammok avait le potentiel pour devenir un grand groupe de hardcore européen et marquer les mémoires, comme One Step Closer ou Birds In Row sont en train de le faire.



Setlist Arhios : Bachibouzook / Reef / Bara / Shoko / Gigi / Daria

Setlist Hammok : Long lasting / Séance / Wanna be (Billboard N°1) / Perfecly aware / Trap door / Now I know / Smile / Contrapoint / J/D/F / Post wanna be / Terror (Forever lasting)

Remerciements chaleureux à Tiffany Lesueur (programmatrice du Post In Paris) et l'équipe du Supersonic.

Photo Arhios : Naomi Paulmin.

Photo Hammok : Christoffer Bya.