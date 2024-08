On peut faire confiance à la Norvège lorsqu'il s'agit de musique extrême et Hammok en est une preuve supplémentaire. N'espérez pas avoir la bande son pour la vidéo de votre prochaine croisière touristique sur un fjord norvégien. Non, la musique de Look how long lasting everything is moving forward for once se veut plutôt urbaine, brutale et bruyante. Je ne peux pas m'empêcher l'énoncer de ces trois qualificatifs, et de faire le parallèle avec le hardcore new-yorkais de la fin des années 90 (Milhouse, Indecision, Mind Over Matter et une bonne partie des groupes sortis sur Wreck Age). La différence majeure dans ce parallèle est l'étonnant souffle de jeunesse et de fraicheur qu'apporte Hammok au genre, tout en variant les plaisirs des riffs et des structures. On a du mal à imaginer qu'une telle puissance de feu soit le fruit d'un trio comme sur "Long lasting" qui ouvre l'album. "Seance" prouve qu'après ses deux EPs, Hammok n'est plus là pour plaisanter en plaçant un titre phare en deuxième position, et en réalisant au passage une vidéo "homemade". "Wanna be (Billboard N°1)", titre plus accessible car probablement plus punk-rock que les autres m'a surpris par son déluge de guitares menant à une véritable lumière semblable à celle qui traverse les vitraux de la déploration du Christ dans la nef sud de la cathédrale de Cologne. Ce qui en fait un titre de haute volée ! "Trap door" offre la dynamique d'un punk rapide et incisif, avec toujours cet aspect multidimensionnel dans sa composition. "Post wanna be prelude", presque cold wave, introduit "Eat you alive (Jesus Christ I hate you so much, I want to see your world burn, you make me sick, fuck you and fucking die)". Enfin, "Terror (forever lasting)" finit en beauté mais toujours puissamment, dans un flux presque pop comparé au reste de l'album.



Il m'arrive parfois de lire concernant des albums (souvent metal), qu'il faut être initié pour apprécier leur côté sophistiqué, comme si leur écoute demandait plus l'obtention d'un diplôme que le simple fait d'être un auditeur lambda. C'est peut-être ce que vous allez penser en abordant Look how long lasting everything is moving forward for once, pourtant leur musique pourrait vous procurer autant de sensations qu'un sport en eaux vives ou une virée canyoning. Pensez à prendre des protections...