MMLXIX, c'est 2069, c'est un avenir sombre où la ville se consume et où l'innocence est clairement perdue. Le travail graphique du talentueux Jouch rejoint les idées du trio qui s'inquiète du monde pas si lointain qui nous attend dans quelques années si l'homme continue de faire n'importe quoi. Là où beaucoup de groupes jouent avec l'anticipation et un cataclysme apocalyptique, Alan, Adrien et Arnauld sont plus dans un registre de la collapsologie, un effondrement réaliste d'une civilisation qui aurait abusé de tout sans réfléchir à ses enfants. Leur métal porte donc cette lourde peine sur ses épaules, comme si le combat d'aujourd'hui était perdu d'avance et qu'il fallait déjà pleurer sur le monde de demain. Il faut dire qu'en ce moment, le seul truc qui laisse un peu d'espoir, c'est un putain de virus mortel... Pourra-t-on éviter de passer dans un "nouveau monde" sans devoir le payer au prix fort ?



Côté son, c'est lourd et moderne avec une base thrash avec ses guitares incisives et des mélodies puissantes mais H-One n'hésite pas à élargir son spectre s'appuyant aussi aisément sur des harmoniques artificielles que sur des parties en son clair pour donner du volume à l'ensemble. Petits samples, voix féminine, orchestrations à cordes viennent compléter le tableau et fissurer le bloc massif qui nous tombe dessus. Le tout a été travaillé de main de maître au studio Antistatic avec David Castel (ex-guitariste de Psykup et Manimal qui, outre ses groupes, a aussi bossé avec Lysistrata, Dwail, Nojia...), le réseau toulousain s'est installé à tous les postes pour aider le triple A et David (Sidilarsen) est même venu renforcer quelques lignes de chant sur "I don't give a fuck". Si l'horizon n'est pas franchement dégagé pour la planète, pour H-One, il est clair, il faut continuer à se battre.

Oli