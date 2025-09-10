Breakless Dans le numéro 63 de votre magazine préféré, on vous avait parlé de Breakless et Free Howling. Nous avons eux le plaisir de revoir ces deux groupes dans un Ferrailleur (Nantes) fraichement rénové.



Alors déjà quelques mots sur cette salle, qui est au fil des ans est devenue un lieu incontournable pour les concert dans l'agglomération nantaise depuis son ouverture en 2007. Le lieu à cette année fait peu neuve pour augmenter sa capacité et réorganiser son espace intérieur et extérieur. La jauge est ainsi passé de 290 à 390 personnes. Une augmentation devenue essentielle pour continuer à vivre et faire vivre la musique suite aux augmentations importante des charges. Cette transformation est vraiment réussi avec une mezzanine qui nous permet de bénéficier d'une vue d'ensemble de la salle et d'admirer l'énergie des moshers qui s'affrontent dans la joie et la bonne humeur du pit. La régie son à elle aussi fait peau neuve pour que chacun puisse vivre un moment de qualité.



Free Howling C'est dans cette salle ainsi rénovée que nous avons pu revoir Breakless, une jeune formation nantaise de HxC avec de fortes influences deathcore. Le groupe a de toute évidence travaillé depuis la dernière fois où nous les avions vus. Toujours une belle énergie, mais surtout une setlist bien plus cohérente avec l'ajout de nouvelles compositions dont le titre "Damocles" que vous pouvez retrouver sur Youtube. Le frontman nous a offert une belle prestation, bien équilibrée avec un chant maitrisé du début à la fin. Bien sûr, il y a encore du travail pour maintenir une performance sans fausse note, mais les progrès sont là. Breakless est aussi porté par un bassiste qui a une belle présence sur scène. Remuant et énergique, il fait le job même si sur une petite scène comme le Ferrailleur, on passe souvent pas loin du choc viril avec ses partenaires. Bref, un groupe qui propose un contenu original de deathcore/HxC de plus en plus cohérent et épuré d'influences inutiles que l'on va continuer à suivre en attendant leur EP en préparation.



L'autre groupe de la soirée, c'était Free Howling. Les Parisiens se sont imposés comme les patrons de la soirée avec un concert sans faille. Ils nous ont proposé leur crossover deathcore/rap/HxC/tech qui a rapidement converti les headbangers venus découvrir ce mélange original. Il faut encore le souligner, les jeunes groupes cassent les codes, mélangeant les cartes de la famille metal. L'univers sonore du metal prend depuis quelques années un tournant décisif avec la fin des classiques vieillissants et l'émergence de groupes ultra créatifs qui n'ont plus peur de déplaire au true old school. Free Howling fait partie de ces jeunes combos, arrivant sur scène comme des jeunes rappeurs du 91, arborant tous les codes de la cité pour mieux les faire exploser dés les premiers riffs de guitares. Le public nantais a été complètement retourné et en demandait encore.



Alors, pour continuer de vous parler de ces jeunes groupes qui nous proposent de brûler le jeu des sept familles du metal afin de créer un univers sonore novateur, je propose les chroniques de trois sorties dans le thème, trois sorties à ne pas manquer et à découvrir à la suite : Areis avec leur album The calling, Versatile avec Les litanies du vide et Silver Dust avec Symphonie of chaos !

Nolive

Publié dans le Mag #65